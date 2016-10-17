شاخص آسیب های اجتماعی با شیبی ملایم در حال رشد است

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ عطاپور عصر دوشنبه در همایش گرامیداشت هفته سلامت بهداشت روان با بیان اینکه علل عوامل داخلی و خارجی در این زمینه دخیل است اظهارداشت: این موضوع تاثیراتی روی ذهن و باورها و فرهنگ می گذارند که نیازمند توجه ویژه است.

وی ادامه داد: در حوزه عمومی از سال ۹۳ در مقایسه با ۱۰ سال گذشته با نوعی افت در سرمایه های اجتماعی مواجه بودیم که در همه سنجشهای انجام شده نیز آموزش و پرورش هنوز در صدر اعتماد مردم جای دارد و بعد معلمین و اساتید دانشگاه از بیشترین اعتماد در بین مردم و جامعه برخوردارند.

عطاپور اضافه کرد: آموزش و پرورش بیشترین میزان سرمایه های اجتماعی را داراست و اینجا نقش آموزش و پرورش به عنوان نهادی پیشگیری کننده مشخص می شود.

مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استاندار آذربایجان غربی گفت: آموزش و پرورش استان فعالیت های مطلوبی را در زمینه پیشگیری از آسیبهای اجتماعی آغاز کرده است.

عطاپور با اشاره به اینکه آموزش و پرورش آذربایجان غربی یک بانک اطلاعاتی از فراوانی انوع آسیبهای اجتماعی در صدد است تا فراهم کند بیان کرد: از اولویتهای مهم و حساسی که آموزش و پرورش استان تعیین کرده احصا و شناسایی انواع آسیبهای اجتماعی در دانش آموزان است.

وی اظهارداشت: اقدام دیگر آموزش و پرورش تاسیس کمیته و کارگروه آسیبهای اجتماعی است که انواع آسیبها در مدارس احصا می شود و یک حسایت خوبی صورت گرفته و این باعث شده تا زیرساختها برای مدیریت آسیبهای اجتماعی در مدارس شکل گیرد.

مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استاندار آذربایجان غربی اضافه کرد: آسیبهای اجتماعی در جمعیت دانش آموزی وجود دارد ولی چون در مرحله احصا ست نمی توان درباره کاهش یا افزایش آن نظر داد.

وی با بیان اینکه سیاستی که دولت در استانها در حوزه مدیریت آسیبهای اجتماعی و توسعه اجتماعی پیگیر است بر کارهای پژوهشی میدانی استوار است اظهار کرد: از سال ۹۳ پژوهشهایی در این زمینه آغاز شد.

همایش گرامیداشت هفته سلامت بهداشت روان با حضور مسوولین استانی و مشاوران مدارس در سالن معلم ارومیه به مدت یک روز برگزار شد در این همایش از فعالان در عرصه سلامت بهداشت و روان در استان با اهدای هدایایی تجلیل شد.