۱۸ هزار مشاور در کشور مشغول فعالیت هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود شکوهی عصر دوشنبه در همایش گرامیداشت هفته سلامت بهداشت روان در جمع مشاوران ارومیه با بیان اینکه معلم مهمترین عنصر آرامش در مدرسه بوده و آشنایی معلمان با مبانی روانشناسی تربیتی یک ضرورت است افزود: اولین اقدامی که باید در مورد معلمان حاضر در کلاسها به ان توجه شود توجه به سلامت روان خود معلمان است.

وی با تاکید براینکه معلمان باید به دور از دغدغه های ذهنی در سر کلاسها حاضر شوند اظهارداشت: لازم است تا با یک برنامه ریزی اصولی معلمان را با مبانی تربیتی آشنا کرد و این الزامات کار معلم و جامعه کنونی است.

شکوهی با اشاره به اینکه علت اینکه برخی آسیبهای اجتماعی در حوزه رسانه مطرح می شود در این است که ما در حوزه بهداشت و روان به نحو مطلوبی کار نکردیم عنوان کرد:سوالاتی که رئیس جمهوری در پرسش مهر امسال مطرح کردند بسیار کاملا کارشناسی شده، به جا و مفید بوده و دقیقا مهمترین و حساسترین موضوع جامعه را در بر می گیرد.

مدیر کل امور تربیتی و مشاوره وزارت آموزش و پرورش بیان کرد: متولیات امر تربیت وظیفه خطیر و سنگینی را بر دوش دارند و ایجاد آرامش و آسایش روان و رضایت در دانش آموزان می تواند در آرامش جامعه نیز موثر باشد.

وی بر دانش افزایی مشاوران تاکید کرد و افزود: افزایش اعتماد به نفس در دانش آموزان نیازمند مشاورانی متخصص است و باید کمک کرد تا دختران دانش آموز ما از روان رنجوری رهایی یابند.

شکوهی با بیان اینکه برنامه ریزی برای استفاده از مشاوران برای مشاوره دادن به معلمان نیز باید انجام شود یاد آور شد: امسال توجه به این موضوع در اولویت وزارت قرار دارد.

در این مراسم از فعالین حوزه بهداشت روان آموزش و پرورش استان تقدیر بعمل آمد.