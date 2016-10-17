به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پارک علم و فناوری یزد، داریوش پورسراجیان با اشاره به اقدامات خوبی که تاکنون در این حوزه انجام شده است، اظهار داشت: صنایع هوایی صنایع مادر محسوب می‌شوند که تحرک و پویایی در آنها باعث به حرکت درآوردن چرخ همه صنایع وابسته خواهد شد بنابراین حمایت پارک از آن باعث رونق در شرکت‌های فناور خواهد بود و در یک معادله برد برد از سویی عرصه های کاری وسیعی برای شرکتهای فناور مستقر را باز می کند و از سویی صنایع هوایی و هوانوردی کشور که امروزه از صنایع اولویت دار کشور است را رشد و توسعه خواهد داد.

رئیس پارک علم و فناوری یزد بیان کرد: صنایع هوایی و هوانوردی طیف وسیعی از صنایع و فعالیتها را مثل قطعه سازی، طراحی صنعتی، ناوبری، مخابرات، الکترونیک، فناوری اطلاعات و ارتباطات و ... را شامل می شود که پارک علم و فناوری یزد می تواند با تکیه بر توان و تخصص شرکتهای فناور مستقر در خود به بسیاری از این نیازها پاسخ گوید.

پورسراجیان همچنین با اشاره به مصوبه اخیر ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان هوایی و هوانوردی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: طبق این مصوبه پارک علم و فناوری یزد به عنوان قطب تجهیزات فرودگاهی کشور انتخاب شده و این فرصت مغتنمی است برای شرکتهای فناوری که می توانند در این حوزه فعالیت داشته باشند.

وی همچنین قرارداد ۳۰ میلیون یورویی انتقال تکنولوژی ساخت هواپیماهای ۲ تا ۸ نفره یکی از شرکت های مستقر در پارک را فرصت مغتنمی در ایجاد تحول در حوزه فناوری هوایی در استان دانست و ابراز امیدواری کرد: طی دو سال آینده شاهد تولید این نوع هواپیما در یزد باشیم.