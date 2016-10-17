دشمن به دنبال ضربه زدن به ارزش های اسلامی جوانان است

به گزارش خبرنگار مهر، سعید شبستری خیابانی عصر دوشنبه در بازدید از نمایشگاه کتاب تبریز در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: نمایشگاه کتاب تبریز به عنوان یکی از بزرگترین رویدادهای فرهنگی کشور فرصت خوبی برای استفاده جوانان و علاقه مندان از کتاب است.

وی با بیان اینکه این نمایشگاه باعث افزایش سرانه مطالعه در استان خواهد شد، گفت: همچنین برگزاری این نمایشگاه کاری فرهنگی است و باعث فرهنگ سازی در زمینه کتاب و کتاب خوانی می شود.

شبستری خیابانی با تاکید بر اینکه امروزه کتاب همچنان از جایگاه ویژه ای برخوردار است، افزود: توجه به امر کتاب و کتاب خوانی یکی از دغدغه های رهبری است که باید تمام دستگاه های فرهنگی و مرتبط با حوزه فرهنگ در این خصوص تلاش کنند و فرهنگ کتاب خوانی را در کشور و به خصوص بین جوانان ترویج دهند.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجان شرقی همچنین با تاکید بر اینکه دشمن بعد از شکست در جنگ نظامی به تهاجم فرهنگی روی آورده است، افزود: باید در این خصوص هوشیار بود و در زمینه فرهنگی اقدامات موثری انجام داد و با جنگ نرم دشمن مقابله کرد.

لازم به ذکر است چهاردهمین نمایشگاه بین ‌المللی کتاب تبریز از امروز تا اول آبان ماه جاری از ساعت ۱۰ صبح تا ۲۰ در محل نمایشگاه بین ‌المللی تبریز درحال برگزاری است.