عقب نشینی داعش از کرانه چپ موصل/ آزادسازی ۳ منطقه و ۱۵ روستا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، حشدالشعبی عراق از دستپاچگی و تغییر موضع تروریست های داعش در شهر موصل خبر داد.

بر اساس این گزارش حشدالشعبی در بیانیه ای اعلام کرد: عناصر داعش تمامی مقرهای خود از جمله مساجد، کلیساها و اداره های دولتی را در کرانه چپ موصل تخلیه و به سمت کرانه راست موصل عقب نشینی کردند.

نیروهای عراقی از صبح امروز در جریان عملیات آزادسازی موصل ۳ منطقه و ۱۵ روستا را به مساحت ۱۰۰ کیلومتر از لوث وجود تروریست های داعش پاکسازی و آزاد کردند.

ارتش عراق همچنین از هلاکت ۴۲ تروریست عضو داعش بر اثر حملات هوایی در نزدیکی القیاره خبر داد.

همچنین شورای استان نینوا نیز تاکید کرد که اهالی روستای اللزاکه ۱۵ عنصر تکفیری عضو داعش را در این منطقه به هلاکت رساندند.