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۲۶ مهر ۱۳۹۵، ۱۹:۵۶

عضو هیئت رئیسه مجمع نمایندگان مازندران:

۶۰ هزار تن مرکبات برای ذخیره سازی شب عید خریداری می شود

۶۰ هزار تن مرکبات برای ذخیره سازی شب عید خریداری می شود

ساری - عضو هیئت‌رئیسه مجمع نمایندگان مازندران گفت: ۶۰ هزار تن مرکبات باهدف ذخیره‌سازی میوه شب عید از سوی دولت خریداری می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین نیاز آذری شامگاه دوشنبه در حاشیه نشست مشترک مجمع نمایندگان مازندران، استاندار و اعضای تشکل‌های کشاورزی مازندران گفت: در ادامه پیگیری‌های ملی مسائل و مطالبات مردم مازندران به‌ویژه کشاورزان پرتلاش این نشست تشکیل شد تا روند خرید محصولات کشاورزی بخصوص پرتقال باهدف حمایت از باغداران سیاست‌گذاری شود.

به گفته نیاز آذری در این جلسه مقرر شد دولت زمینه‌های تحریک بازار را از طریق خرید توسط شرکت تعاون روستایی فراهم کند تا دسترنج باغداران باقیمت مناسب عرضه شود.

وی افزود: امسال نزدیک به یک‌میلیون و ۶۰۰ هزار تن مرکبات تولید و مقرر شد دولت ۶۰ هزار تن مرکبات را باهدف ذخیره‌سازی شب عید باقیمت ۲۵ هزار ریال به‌صورت بسته‌بندی و سورت شده خریداری کند.

عضوهیئت رئیسه مجمع نمایندگان مازندران ازتاکید مجلس شورای اسلامی برای صادرات محصولات کشاورزی خبر داد و افزود: مجلس خواستار اهتمام دولت برای رونق صادرات محصولات کشاورزی و پیش‌بینی مشوق‌های صادراتی در راستای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است.

به گفته نیاز آذری همچنین مقرر شد شبکه حمل‌ونقل کشور برای صادرات مرکبات به کمک باغداران و صادرکنندگان مازندرانی تسهیلات لازم را فراهم کند.

کد مطلب 3798479

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