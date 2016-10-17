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۲۶ مهر ۱۳۹۵، ۲۰:۵۴

رئیس مرکز عملیات بازرسی کل ناجا:

نیروی انتظامی دنبال ارتباط سازنده با مردم است

نیروی انتظامی دنبال ارتباط سازنده با مردم است

گرگان- رئیس مرکز عملیات بازرسی کل ناجا گفت: در قرارگاه جهادی به دنبال استانداردسازی اماکن آموزشی، تعالی رفتار پرسنل و ارتباط سازنده با مردم هستیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی نیروی انتظامی گلستان سردار فرامرز اخلاقی اظهار کرد:در قرارگاه جهادی به دنبال استانداردسازی فضا ها و اماکن آموزشی، تعالی رفتار پرسنل برای تعامل و ارتباط سازنده با مردم و کاهش خسارت نیروی انسانی و ادوات هستیم.

وی افزود:ضرورت آمادگی کامل کارکنان انتظامی در اجرای وظایف و مأموریت های محوله مورد تأکید ما است.

رئیس مرکز عملیات بازرسی کل ناجا تصریح کرد: فرماندهان و کارکنان باید به این امر مهم که بدون آموزش هیچ توفیق و پیشرفتی حاصل نخواهد شد، واقف بوده و برنامه های آموزشی را با نوعی حرکت جهادی پیگیری کنند.

وی ضعف در آموزش فردی و جمعی را واقعیتی انکارناپذیر دانست و افزود: اقدام عملی و اراده جمعی در بحث ارتقاء آموزش الزامی است.

اخلاقی با بیان اینکه دستورالعمل های صادره بایستی نصب العین ماموریت های ناجا قرار گیرد، اضافه کرد: باید با همکاری یکدیگر نسبت به ارتقاء آموزش در ناجا تلاش کنیم.

وی افزود: در همین راستا با تاکیدات فرمانده ناجا، قرارگاه جهادی آموزش تشکیل و توفیقات خوبی در زمینه رفع نواقص و ارتقاء آموزش کارکنان حاصل شده است.

اخلاقی هدف از تشکیل قرارگاه جهادی تربیت و آموزش را افزایش و ارتقاء دانش و مهارت فردی و جمعی کارکنان برای اجرای ماموریت ها و وظایف سازمانی دانست و گفت:  همه کارکنان باید در حوزه های تیراندازی، آمادگی جسمانی، دفاع شخصی و دانستنی های انتظامی که در قرارگاه جهادی تربیت و آموزش به عنوان اصل و زیرساخت مطرح است به وضعیت مطلوب برسند.

وی همچنین افزود: استفاده از مربیان آموزشی کارآمد در ارائه آموزش ها به کارکنان مهم است و در این رابطه باید سعی شود از هرگونه اتلاف منابع پیشگیری شود.

کد مطلب 3798481

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