۹۰ درصد مراکز علمی آزاد بهشهر استاندارد نیستند

به گزارش خبرنگار مهر، سید خالق سجادی، شامگاه دوشنبه در جلسه شورای آموزش‌وپرورش بهشهر در سالن اجتماعات این اداره افزود: استاندارد نبودن آموزشگاه‌های علمی آزاد، زمینه را برای ایجاد مشکل فراهم می‌کند که ممکن است در درازمدت موجب بی‌اعتمادی خانواده‌ها شود.

وی بابیان اینکه دانش آموزان برای تحصیل و حتی فراگیری آموزش‌هایی برای کمک به بهبود وضعیت تحصیلی، نیازمند فضایی مناسب برای تحصیل و استراحت هستند، یادآور شد: وجود مکان‌هایی با حیاط‌های نامناسب و راهروهای تنگ و تاریک درشان آموزشگاه‌های آزاد و دانش آموزان نیست.

فرماندار بهشهر گفت: فضای نامناسب آموزشی، روح و روان دانش آموزان را خدشه‌دار می‌کند دکه مدیران آموزشگاه‌های آزاد به این مسئله توجه کرده و مناسب‌سازی لازم را در مکان‌های در نظر گرفته‌شده به دانش آموزان و همچنین آموزش انجام دهند.