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۲۶ مهر ۱۳۹۵، ۲۰:۰۲

فرماندار بهشهر:

۹۰ درصد مراکز علمی آزاد بهشهر استاندارد نیستند

۹۰ درصد مراکز علمی آزاد بهشهر استاندارد نیستند

بهشهر- فرماندار بهشهر گفت: ۹۰ درصد مراکز علمی آزاد بهشهر شرایط استاندارد لازم را ندارند و باید برای استانداردسازی لازم تلاش شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید خالق سجادی، شامگاه دوشنبه در جلسه شورای آموزش‌وپرورش بهشهر در سالن اجتماعات این اداره افزود: استاندارد نبودن آموزشگاه‌های علمی آزاد، زمینه را برای ایجاد مشکل فراهم می‌کند که ممکن است در درازمدت موجب بی‌اعتمادی خانواده‌ها شود.

وی بابیان اینکه دانش آموزان برای تحصیل و حتی فراگیری آموزش‌هایی برای کمک به بهبود وضعیت تحصیلی، نیازمند فضایی مناسب برای تحصیل و استراحت هستند، یادآور شد: وجود مکان‌هایی با حیاط‌های نامناسب و راهروهای تنگ و تاریک درشان آموزشگاه‌های آزاد و دانش آموزان نیست.

فرماندار بهشهر گفت: فضای نامناسب آموزشی، روح و روان دانش آموزان را خدشه‌دار می‌کند دکه مدیران آموزشگاه‌های آزاد به این مسئله توجه کرده و مناسب‌سازی لازم را در مکان‌های در نظر گرفته‌شده به دانش آموزان و همچنین آموزش انجام دهند.

کد مطلب 3798483

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