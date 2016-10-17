به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم شیرانی بعد از ظهر دوشنبه در گفت و گو با خبرنگاران با اشاره به اینکه اصلاح باغات گردو در چهارمحال و بختیاری مورد توجه قرار می گیرد، اظهار داشت: یکی ازبرنامه های سازمان جهادکشاورزی استان چهارمحال و بختیاری اصلاح واحیاء باغات درجه دو گردو با اصلاح ارقام پربازده وتجاری است.

وی عنوان کرد: باید ارقام پربازده وتجاری جایگزین درختان کم بازده و قدیمی شود.

مدیر امور باغبانی جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: درآمد باغدار با بهره گیری از ارقام گردو پربازده وتجاری افزایش قابل توجهی خواهد داشت.

وی عنوان کرد: در سال جاری بیش از شش هزارتن گردو در چهارمحال و بختیاری برداشت شد.