۵۵ مرکز آزاد علمی در بهشهر فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی اصغری شامگاه دوشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش گفت: این مراکز زیر نظر آموزش‌وپرورش و با مجوز اداره می‌شوند که در این آموزشگاه‌ها، دانش آموزان محور کار هستند و فعالیت‌های مختلف و معلمان خود را انتخاب می‌کنند تا به تقویت دروس و علوم مختلف در خود بپردازند.

وی همچنین با اشاره به هفته پیوند اولیا و مربیان افزود: خانواده و مربیان دو رکن مهم هستند که باید باهم در ارتباط بوده و پیگیری‌های لازم را با مدارس برای امور درسی دانش آموزان خود داشته باشند تا شاهد رشد و ترقی همه‌جانبه باشیم.

معاون فنی و شهرسازی شهرداری بهشهر هم در این جلسه با اشاره به اینکه مراکز علمی آزاد بهشهر از شرایط استاندارد لازم برخوردار نیستند، اظهار داشت: برخی از این مراکز علمی آزاد، منازل افراد بوده که تبدیل به مرکز علمی شده است و از استاندارد لازم برخوردار نیست.

سید خلیل نبوی افزود: مراکز علمی آزاد بهشهر که از شرایط استاندارد لازم برخوردار نیستند ازجمله مراکز حادثه خیر ما در شهرستان هستند که در صورت وقوع زلزله و حوادث طبیعی دارای شرایط بحرانی خواهند بود.

وی گفت: با توجه به اینکه مدارس ما اکنون تک نوبت هستند می‌توان مراکز علمی آزاد بهشهر را که از استانداردهای لازم برخوردار نیستند در نوبت عصر این مدارس جایگزین کرد که امیدواریم برای جلوگیری از شرایط بحرانی و مشکلات ناشی از آن، این مسئله با دقت و قوت بررسی شود.