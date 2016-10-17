تاکید فراکسیون مدیریت شهری مجلس بر ضرورت الگوبرداری از تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، عبادالله فتح اللهی با اشاره به رضایت هیأت رئیسه فراکسیون مدیریت شهری مجلس شورای اسلامی از اقدامات ارزشمند شهرداری تهران به دلیل همکاری و انجام اقدامات ارزشمند برای نوسازی بافت های فرسوده گفت: در حال حاضر بسته های تشویقی تدوین شده برای محلات فرسوده شهرتهران با استقبال بسیار خوب شهروندان همراه بوده و عاملی برای سرعت بخشی به روند نوسازی دراین شهر شده است.

وی با اعلام اینکه بسته های تشویقی ارائه شده از سوی سازمان نوسازی شهر تهران محرک توسعه و نوسازی بافت های فرسوده است، افزود: معتقدیم اگر الگوی به کار گرفته شده در پایتخت برای نوسازی بافت های فرسوده سایر شهرهای کشور نیز تعمیم داده شود، شاهد نوسازی بیش از پیش بافت های فرسوده سراسر کشور خواهیم بود.

فتح اللهی با تاکید بر اینکه نوسازی بافت های فرسوده مناطق مسکونی و پرجمعیت شهرهای مختلف برای مدیران شهری حائز اهمیت است، خاطرنشان کرد: خوشبختانه نوسازی بافت های فرسوده در سال های اخیر بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.

وی عنوان کرد: در همین راستا نیز تشکیل ستاد ملی بازآفرینی باعث شده که مدیران شهری هر چه در توان دارند تحت مدیریتی هماهنگ به نهضت و جهشی بزرگ در نوسازی بافت های فرسوده تبدیل کنند.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران در پایان با اشاره به کمبود و فقر سرانه های خدماتی در بافت های فرسوده پایتخت گفت: هم اکنون بیش از یک میلیون نفر ساکن بافت های فرسوده هستند و تراکم جمعیت در این بافت ها چندین برابر تراکم جمعیت در سایر نقاط شهر است. بنابریان اگر توسعه فضای سبز و سایر سرانه های خدماتی صورت نگیرد، بافت های فرسوده از لحاظ زیرساخت ها نیز فقیرتر می شوند