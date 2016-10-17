به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر بدری در سخنانی با اشاره به هرج و مرج در بازار خدمات درمانی و دارویی استان لرستان اظهار داشت: در ماههای اخیر افزایش بی روی قیمت دارو، عرضه داورهای بی کیفیت وارداتی و عدم ثبات قیمت در مراکز عرضه دارو موجب نگرانی شدید مردم استان شده است.

وی با بیان اینکه ضعف نظارت معاونت غذا و دارو بر بازار باعث شده که داروخانه ها بدون در نظر گرفتن قیمت مصوب مراکز تولیدی داروهای مورد نیاز مردم را به بالاترین نرخ ممکن عرضه و سود بیشتری به دست می آورند گفت: بخشی از مشکل نابسامانی قیمت ها به سیاست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر می گردد که با اجرای طرح تحول نظام سلامت مراکز درمانی را به میدان رقابت ناسالم تبدیل و نوعی هرج و مرج را بر بازار خدمات درمانی و دارویی حاکم و موجب افزایش ناعادلانه قیمت ها شده است.

رئیس کل دادگستری لرستان با تاکید بر اینکه تعزیزات حکومتی لرستان باید در اسرع وقت اطلاعات لازم را در مورد علت افزایش بی روی قیمت داروهای تولید داخل را از معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی لرستان جمع آوری کند گفت: همچنین باید برنامه بازرسی همزمان با نماینده غذا و دارو از داروخانه ها را تنظیم، اجرا و به موارد تخلفات بر اساس مقررات رسیدگی و نتیجه آن گزارش شود.