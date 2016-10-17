به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، ولی‌اله سیف در دیدار با معاون نخست‌وزیر و وزیر اقتصاد لوکزامبورگ از افتتاح شعب و نمایندگی بانک‌های لوکزامبورگی در ایران استقبال کرد و گفت: همزمان با برقراری روابط کارگزاری، سطح روابط بانکی طرفین توسعه و بیش از پیش گسترش خواهد یافت؛ ضمن آنکه اقتصاد ایران و لوکزامبورگ دارای ویژگی‌های خاص و مکمل‌کننده هستند و با توجه به نیاز لوکزامبورگ برای بازار مصرف و ایجاد سرمایه‌گذاری و در مقابل نیاز ایران برای جذب سرمایه‌گذار خارجی، می‌توان از ظرفیت‌های اقتصادی دو طرف حداکثر استفاده را برد.

رئیس‌کل بانک مرکزی، ایجاد روابط بانکی مناسب را پیش‌نیاز روابط دو کشور خواند و افزود: اگر با نگاه مثبت به آینده بنگریم، بایستی از این فرصت‌ها حداکثر استفاده شود و از این طریق، همکاری‌های طرفین توسعه یابد؛ ضمن آنکه بانک‌های ایرانی در مسیر استانداردهای بین‌المللی در حال فعالیت هستند، بر این اساس کشورهای اروپایی در مراوده بانکی با ایران مشکلی نخواهند داشت .

رئیس شورای پول و اعتبار با پیشنهاد سفر هیات بانکی لوکزامبورگ به ایران و ملاقات هئیت‌های بانکی طرفین تصریح کرد: ملاقات بانکداران دو کشور ضمن انتقال تجربیات، فرصت مناسبی برای رفع ابهام های احتمالی در خصوص برجام است.

وی در ادامه با اشاره به تجربه بانکداری اسلامی در ایران گفت: ایران در زمینه بانکداری اسلامی تجربه‌های فراوانی دارد، ضمن آنکه در سال‌های اخیر در مورد ابزارهای مالی و اسلامی نیز اقدامات مناسبی انجام داده است و با توجه به تجربه بانک‌های لوکزامبورگی در موضوع ابزارهای مالی تبادل این تجربیات زمینه تعمیق روابط را فراهم می کند.

سیف با بیان اینکه ظرفیت‌های زیادی بین دو کشور ایران و لوگزامبورگ وجود دارد و می‌توان از این ظرفیت‌ها برای منافع مشترک طرفین بهره برد، گفت: ایران به واسطه برخورداری از منابع طبیعی غنی و نیروی کار جوان، ماهر و تحصیل‌کرده و همچنین بازار مصرف قابل توجه، فرصتی منحصر به فرد برای فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران دنیا به شمار می‌آید که لازم است با ایجاد روابط مستحکم بانکی مورد بهره برداری قرار گیرد.

همچنین در این دیدار اتین اشنایدر، معاون نخست وزیر لوکزامبورگ و وزیر اقتصاد و دارایی ضمن ابراز خشنودی از ادامه همکاری میان دو طرف گفت: خوشبختانه با برداشته شدن تحریم‌ها شرایط برای همکاری بیشتر میان دو کشور فراهم شده است و دیگر مانعی برای همکاری‌های تجاری میان دو کشور وجود ندارد، اکنون در ابتدای راه شکل‌گیری روابط تجاری هستیم، در این بین ذکر این نکته لازم است که لوکزامبورگ با داشتن سابقه‌ای ۳۰ ساله در زمینه بانکداری اسلامی، سومین کشور مطرح در این حوزه است.

اشنایدر در ادامه از آمادگی این کشور برای تبادل فرصت های آموزشی میان دو کشور خبر داد و گفت: لوکزامبورگ یکی از کشورهای موفق و پیشرو در زمینه آموزش بانکداری برای فعالان در حوزه بانکداری است و بر همین اساس لوکزامبورگ از تبادل همکاری های آموزشی میان دو کشور استقبال می کند. همچنین امیدوارم در آینده ای نزدیک هیئتی متشکل از بانکداران لوکزامبورگی برای گسترش روابط بانکی و تجاری به ایران سفر کنند.

همچنین در این جلسه وزیر اقتصاد و دارایی لوکزامبورگ از رییس کل بانک مرکزی دعوت کرد تا به منظور گسترش همکار های بیشتر به این کشور سفر کند و با همتای خود دیدار و ملاقات داشته باشد.