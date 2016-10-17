کارت همیار طبیعت برای کودکان چهارمحالی صادر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری، علی محمدیمقدم اظهار داشت: باید همانگونه که کودکان در عرصههای مختلف مانند موارد انتظامی از جمله همیار پلیس مشارکت دارند، برای حفاظت از طبیعت نیز از ظرفیت آنها استفاده شود تا در زمینه تذکر دادن به والدین در خصوص عدم آسیبرسانی به طبیعت همکاری کنند و اثرات مفید آن را شاهد باشیم.
وی افزود: در حال حاضر در کشور ۱۳ مدرسه طبیعت وجود دارد و مدرسه طبیعت چهارمحالوبختیاری با سرمایهگذاری بخش خصوصی احداث خواهد شد.
وی گفت:مدرسه طبیعت چهارمحالوبختیاری برای بهرهمندی کودکان از طبیعت و یادگیری چگونگی سازگاری با طبیعت ضمن رشد قدرت خلاقیت و تفکر در کودکان ایجاد خواهد شد.
محمدیمقدم با اشاره به مزایای مدرسه طبیعت برای قشر کودک، بیان داشت: در محیط طبیعی مدرسه طبیعت کودکان و نوجوانان فارغ از محیط کلاس و درس متداول به اندیشه و تفکر در طبیعت میپردازند و با انجام بازیهای گروهی، توانمندی زندگی اجتماعی و گروهی آنها افزایش مییابد.
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