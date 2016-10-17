به گزارش خبرنگار مهر، جافر وفایی عصر دوشنبه در جلسه پدافند غیرعامل شهرستان خرم آباد با بیان اینکه در رابطه با بحث پدافند غیرعامل برخی از مناطق شهر خرم آباد راه دسترسی مناسبی برای خدمات رسانی در مواقع بحران ندارند، اظهار داشت: محله ای مانند «پشته حسین آباد» در شهر خرم آباد دارای خیابانی ۲۰ متری است که تراکم جمعیتی بسیار زیادی دارد و در موقع بحران راه دسترسی مناسبی ندارد.

امداد رسانی به مرکز شهر خرم آباد در مواقع بحران بسیار مشکل است

وی به آتش سوزی پاساژ قائم شهر خرم آباد اشاره کرد و گفت: به وسیله این آتش سوزی مشاهده کردیم که در رابطه با پدافند غیرعامل و امداد رسانی در شهر خرم آباد با مشکل مواجه هستیم.

این عضو شورای اسلامی شهر خرم آباد به راه دسترسی از منطقه «قاضی آباد» به «پشته حسین آباد» اشاره کرد و بیان داشت: این راه دسترسی می تواند از دامنه کوه واقع در منطقه «قاضی آباد» ایجاد شود.

وفایی در ادامه سخنان خود گفت: پارکی به مساحت ۶۲ هکتار در منطقه «پشته حسین آباد» احداث خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه امداد رسانی به مرکز شهر خرم آباد بسیار مشکل است، تصریح کرد: به دلیل کم عرض بودن خیابان های مرکز شهر نمی توان به راحتی ماشین ها و وسایل سنگین را به مناطق مورد نظر رساند.

آتش نشانی خرم آباد به وسایل مدرن و جدید نیاز دارد

این عضو شورای اسلامی شهر خرم آباد با بیان اینکه آتش نشانی خرم آباد به وسایل مدرن و جدید نیاز دارد، گفت: خدمات آتش نشانی در شهر خرم آباد تنها می تواند به شش طبقه از ساختمان ارائه شود و در حالی که تعداد ساختمان های بلند در شهر خرم آباد رور به روز در حال افزایش است.

وفایی به مشکلات مسکن مهر خرم آباد از قبیل روشنایی، نبود راه دسترسی از ۶۰ متری و...اشاره کرد و بیان داشت: به هنگام شب افراد در این مناطق با مشکل برای تردد خود برخورد می کنند.

وی اضافه کرد: «دره اسد آبادی» واقع در منطقه «اسدآبادی» شهر خرم آباد در روزهای آتی بازگشایی خواهد شد.

این عضو شورای اسلامی شهر خرم آباد با بیان اینکه لای روبی رودخانه های سطح شهر خرم آباد را در دستور کار قرار داده ایم، گفت: حصارکشی رودخانه ها می تواند در رابطه با بحث سیلاب ها خیلی از مشکلات را برطرف کند.

وفایی به احداث پاسگاه انتظامی در مناطق «پارسیلون» خرم آباد و مسکن مهر اشاره کرد و افزود: احداث پاسگاه پلیس در مسکن مهر خرم آباد پیگیری شده است.

وی با اشاره به اینکه یکی از راه های مقابله با آسیب های اجتماعی و کمک رسانی به مردم بحث مسائل ورزشی است، بیان داشت: در مناطقی از قبیل «کوی فلسطین»، «اسدآبادی» و «کوی جهادگران» شهر خرم آباد در حال احداث پارک ها و سالن های ورزشی هستیم.

این عضو شورای اسلامی شهر خرم آباد گفت: طرح مطالعاتی و اجرای چهار تقاطع غیر هم سطح در بلوار بهارستان، مسکن مهر، پارسیلون و کوی فلسطین در شهر خرم آباد در حال انجام است.