اطلاعی درباره جایگزین وزیر ارشاد ندارم/ رد اختلاف با شورای صنفی

حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی در حاشیه مراسم رونمایی از فیلم سینمایی «سیانور» به کارگردانی بهروز شعیبی و تهیه کنندگی سیدمحمود رضوی در پاسخ به خبرنگار مهر مبنی بر اینکه شنیده می شود پس از خداحافظی علی جنتی از وزارت ارشاد شما هم یکی از گزینه های جایگزینی وی هستید، گفت: اطلاعات من اصلا از شما بیشتر نیست. مملکت پر از گزینه است و من هم چیزی بیشتر از شما نمی دانم.

وی همچنین در پاسخ به خبرنگار مهر درباره واکنش شورای صنفی نمایش در پی تصمیم دولت برای اکران نشدن فیلم های مناسبتی در ایام سوگواری امام حسین(ع) توضیح داد: سال های سال است که شورای صنفی نمایش و دولت در کنار هم هستند و هیچگاه در مقابل یکدیگر قرار نگرفتند امروز هم شورای صنفی و دولت همچنان در کنار هم هستند.

ایوبی تاکید کرد: تصمیم گیری برای نمایش داده نشدن فیلم ها در ایام سوگواری از تصمیمی که شورای صنفی نمایش گرفته بود نیز فراتر است و لازم است که همه ما در کنار هم درباره این مساله صحبت کنیم البته ما فکر می کردیم که این تصمیم شورای صنفی برای اکران فیلم ها چندان جدی نباشد. باید بگویم که این مساله بوجود آمده مقداری هم حاکمیتی است.

رئیس سازمان سینمایی در پاسخ به این پرسش که آیا فیلم «رستاخیز» اکران می شود یا خیر، بیان کرد: در مورد فیلم «رستاخیز» به اندازه کافی صحبت کرده ام و نظر من در مورد این فیلم همیشه مثبت بوده و خواهد بود. من هم آرزو دارم که این فیلم توسط مردم دیده شود اما باید در مورد برخی از مسائل رایزنی شود.

ایوبی در پاسخ به اینکه قدرتی فراتر از وزارت ارشاد مانع نمایش این فیلم می شود، افزود: نه، این طور نیست. صاحبان فیلم برای اکران «رستاخیز» یک سری نظرات دارند که باید برآورده شود و در مورد آن باید صحبت های بیشتری شود البته در این زمینه بخشی از مسائل در توانمانمان است و بخشی از مسائل نیز در توانمان نیست.

وی در پایان درباره مشکلاتی که برای دو شرکت پخش سینمایی نور تابان و فیلمیران بوجود آمده و دادستانی دستور داده اجازه دریافت پروانه نمایش و حواله اکران ندارند، گفت: این مسائل به زودی حل می شود و ما رایزنی های گسترده ای را در زمینه رفع این مشکل انجام داده ایم.