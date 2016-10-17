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۲۶ مهر ۱۳۹۵، ۲۰:۵۱

در چهارمحال و بختیاری؛

دستگاه های اجرایی در مسیر حل مشکلات مسکن مهر گام بردارند

دستگاه های اجرایی در مسیر حل مشکلات مسکن مهر گام بردارند

شهرکرد- معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری چهارمحال و بختیاری گفت: دستگاه های اجرایی چهارمحال و بختیاری در مسیر حل مشکلات مسکن مهر گام بردارند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری استانداری چهارمحال و بختیاری، گودرز امیری در شورای تأمین مسکن چهارمحال و بختیاری تأکید کرد: شهرداری های چهارمحال و بختیاری میزان عوارضی که بابت اجرای خدمات در طرح های مسکن مهر از اداره کل راه و شهرسازی استان طلبکار هستند را در کوتاه ترین زمان به این اداره کل اعلام کنند.

وی افزود: تا زمانی که بحث واگذاری ها در طرح های مسکن مهر مشخص نشده ارائه خدمات در طرح های مسکن مهر بر عهده راه و شهرسازی است.

امیری تصریح کرد: برخی دستگاه های اجرایی برای اجرای خدمات زیربنایی و روبنایی در طرح های مسکن مهر چهارمحال و بختیاری از اداره کل راه و شهرسازی استان طلبکارند که باید این اداره کل با فروش زمین طلب دستگاه های اجرایی را پرداخت کند.

کد مطلب 3798510

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