پیراهن بازیکنان تیم بسکتبال قطران کاوه گرگان رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، آئین رونمایی از پیراهن بازیکنان تیم قطران کاوه گرگان که برای حضور در رقابت های لیگ دسته اول بسکتبال کشور آماده می شود، شامگاه دوشنبه با حضور مسئولان استانی و شهرستانی و پیشکسوتان، مدیران، مربیان، بازیکنان و حامیان بسکتبال گرگان در مجموعه سینمایی کاپری گرگان برگزار شد.

مدیرکل ورزش و جوانان گلستان در این برنامه سخنان خود را با تبریک روز و هفته ورزش آغاز کرد و گفت: ورزش تنها به یک روز یا یک هفته اختصاص ندارد و تمام فعالیت های ورزشی باید در طول سال انجام بگیرد.

بهمن طیبی با ابراز رضایت از حضور تیم قطران کاوه در لیگ دسته اول بسکتبال کشور اظهار کرد: همه کارشناسان بسکتبال گرگان به طور مشترک معتقد هستند که باید تیمی جوان در شهرستان در کنار بازیکنان تیم لیگ برتری وجود داشته باشد که خوشبختانه این نیاز و دغدغه برطرف شده است.

طیبی با بیان اینکه مسئولیت ما در حمایت از این گونه تیم ها گسترده است، خاطرنشان کرد: برخی ها می پرسند که چرا توفیق تیم بسکتبال گرگان در لیگ برتر مورد رضایت شهروندان نیست؟

وی تصریح کرد: ما همه روزه با مشکلات میزبانی و اعزام تیم ها دست و پنجه نرم می کنیم و می دانیم که تیمداری کار بسیار دشواری است و در این شرایط اقتصادی، چندان توجیه ندارد و به همین سبب از تمام مدیران و زحمتکشان تیم قطران کاوه تشکر می کنم و امیدوارم سال های متمادی در کنار بسکتبال باشند.

وی یادآور شد: از جامعه بسکتبال گرگان که پیگیر اتفاقات این رشته ورزشی هستند درخواست می کنم از تیم قطران کاوه حمایت کنند و ما هم تلاش می کنیم وظایف و تکالیفمان را به بهترین شکل ممکن انجام دهیم.

تیمداری بخش خصوصی در ورزش توجیهی جز عشق ندارد

رئیس شورای اسلامی شهر گرگان نیز در این برنامه گفت: اینکه در این شرایط سخت اقتصادی، عده ای زمان خود را وقف فعالیت های عمومی کرده و برای رضایت شهروندان هزینه می کنند با چیزی جز عشق و علاقه نمی توان آن را توجیه کرد.

سید محمد قدس مفیدی تصریح کرد: مسئولان و مدیران تیم قطران کاوه تاکنون برای حمایت مادی هیچ مراجعه ای به من و شورا نداشته اند و مطمئناً اگر عشق به ورزش نباشد این عمل قابل توجیه نیست.

قدس مفیدی درباره فعالیت تیم قطران کاوه گرگان بیان کرد: مدیران، مربیان و بازیکنان تیم قطران کاوه کار بزرگی انجام دادند، حماسه خلق کردند و ایثاری انجام دادند که نیازی به کارت ایثارگری نداشت!

وی خاطرنشان کرد: بعضی ها از ما می پرسند که چرا برای تیم شهرداری بیش از یک میلیارد هزینه می کنید؟ درحالی که ما نماینده مردم هستیم و باید به مطالبه شهروندان جامه عمل بپوشانیم.

وی با اشاره به اینکه بسکتبال یکی از مطالبات مردمی است، گفت: شاهد هستیم که جوانان چگونه پس از باخت های تیم شهرداری در سالن اشک می ریزند و اگر امروز از هزینه برای بسکتبال دفاع می کنیم به علت همان خواسته مردم و شهروندان است.

رئیس شورای اسلامی شهر گرگان از آمادگی پارلمان محلی برای کمک به تمامی فعالیت های ورزشی به ویژه در زمینه بسکتبال گرگان سخن گفت.

نیازمند حمایت بزرگان شهر هستیم

مدیر شرکت قطران کاوه نیز در این برنامه اظهار کرد: بیشتر بار زحماتی که اکنون چنین نتیجه ای در بر داشته به سبب همدلی و رفاقت مجموعه و اعضای تیم بوده و در این مدت من کمتر توانستم در کنار دوستان باشم.

علیرضا احسانی افزود: اعضا و بازیکنان با کمبودها ساختند و با نداشته ها کنار آمدند و این موفقیت صعود به لیگ دسته یک حاصل تلاش همه آنها است که البته در ادامه نیازمند حمایت همه بزرگان شهر هستیم.

احسانی خاطرنشان کرد: در این وضعیت اقتصادی کشور، انجام چنین هزینه ای تنها برای تبلیغات توجیهی ندارد و هزینه هایی که برای تیم قطران کاوه شده است جنبه تبلیغاتی ندارد.

وی تصریح کرد: خواسته شرکت و مجموعه قطران کاوه این بوده که جوانان این شهر در کنار هم باشند و بتوانند به رشد و شکوفایی بیشتری دست یابند.

خاطره خوش بسکتبال قدیم گرگان را زنده می کنیم

مدیرعامل تیم قطران کاوه گرگان نیز سخنان خود را با تشکر از حامیان تیم تحت مدیریت خود آغاز کرد و گفت: هیئت بسکتبال گرگان تنها نهادی بود که با ما همکاری لازم را داشت که لازم است از مسئولان هیئت تشکر کنم.

هامان هاشمی افزود: البته برخی از پیشکسوتان بسکتبال نیز در این مدت به ما لطف داشتند و در مدت حدوداً سه ساله ای که از تشکیل تیم می گذرد در کنار ما بودند.

هاشمی تصریح کرد: امیدواریم با حمایت مسئولان و بزرگان شهر و کسب نتایج لازم در کنار رعایت مسائل اخلاقی خانواده بسکتبال گرگان بزرگ تر از قبل شود.

به گفته وی، تلاش مجموعه قطران کاوه این است که خاطرات خوش سال های گذشته بسکتبال گرگان را زنده کند.

آینده روشنی برای بسکتبال گرگان قائل هستم

پیشکسوت و مربی بسکتبال گرگان نیز در این مراسم به ریشه ۶۵ ساله بسکتبال شهر اشاره و اظهار کرد: باوجود آنکه گرگان مهد بسکتبال کشور و دارای استعدادهای فراوانی است اما نتوانستیم شرایط لازم برای بومی سازی را فراهم کنیم.

اسدالله کبیر تصریح کرد: امسال در شورای شهر بودجه یکصد میلیون تومانی (۱۰ درصد بودجه تیم شهرداری) را برای هزینه در بخش رده های سنی پایه پسران و دختران اختصاص دادیم که بر اساس آن در مدت پنج تا هفت سال تیم اصلی شهرداری را بومی سازی کنیم.

کبیر افزود: ساختن بازیکن برای آینده شهر گرگان یکی از خواسته های مردم بوده و امیدوارم که سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری نسبت به این موضوع توجه بیشتری داشته باشد.

وی در مورد تیم قطران کاوه بیان کرد: به جز سه بازیکن میهمان، سایر بازیکنان بومی هستند و تمامی بازیکنان به جز دو بزرگسال، زیر ۲۲ سال دارند و این موضوع جای افتخار است.

وی با بیان اینکه آینده روشنی برای بسکتبال گرگان قائل هستم، یادآور شد: بزرگان بسکتبال شهر نظیر آقایان قاری و طیبی باید در کنار هم جمع شوند و یک اتاق فکر تشکیل شود که خروجی آن منجر به تحقق شعار «گرگان، پایتخت بسکتبال ایران» باشد.

فرصت طلایی برای بسکتبال گرگان به وجود آمد

رئیس هیئت بسکتبال گرگان نیز در این آئین اظهار کرد: چنانچه در گذشته وقت مازاد خود را به انجام ورزش اختصاص می دادیم اما امروزه توجه به ورزش به یک ضرورت اجتماعی تبدیل شده است.

عبدالرضا چراغعلی افزود: توجه خانواده ها به ورزش یک الزام شده و در شرایطی که در چند دهه اخیر پیشرفتی در زمینه سلامت اجتماعی نداشتیم، باید تشکر کنیم از افرادی که در قالب تیم های ورزشی از نسل جوان و آینده ساز این دیار حمایت می کنند.

چراغعلی در مورد تیم قطران کاوه بیان کرد: یکی از آرزوهای دیرینه بسکتبالی های گرگان، داشتن تیمی در حد و اندازه های قطران کاوه بوده و که اکنون این فرصت طلایی به وجود آمده است.

وی با بیان اینکه هر کمکی از مجموعه بسکتبال گرگان بربیاید دریغ نخواهیم کرد، گفت: امیدوارم قدردان چنین فرصتی باشیم و به خوبی این فضا را مدیریت کنیم تا استعدادهای بسکتبال گرگان در سال های آینده شکوفا شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان این مراسم از شماره پیراهن بازیکنان تیم قطران کاوه رونمایی شد. بر این اساس، ۱۵ بازیکن این تیم به اسامی و شماره پیراهن فرشاد فاضلی نیا (۴)، امین مظفری (۵)، احمدرضا مفیدی (۶)، علی صادقی (۷)، صابر مخدومی (۸)، کامیار صادق زاده (۹)، پارسا پاکمنش (۱۰)، متین حسینی (۱۱)، حسین گلبینی (۱۲)، رهام کبیر (۱۳)، محمد کمال‌وند (۱۴)، مسعود هنرور (۱۵)، حسین رایجی (۱۶)، حسین خلیلی (۱۷) و امیرمحمد مزینانی (۱۸) به میدان می روند.

ضمن اینکه صالح مخدومی به عنوان سرمربی، حمید شاهینی و عرفان خردمند به عنوان مربی، علی اصغر مهاجر به عنوان سرپرست، محمدرضا ضیایی به عنوان مدیرفنی و اشکان بنی کمالی به عنوان آنالیزور در تیم قطران کاوه فعالیت می کنند.

رقابت های لیگ دسته اول بسکتبال باشگاه های کشور در دو گروه شمال و جنوب برگزار می شود که در گروه ۹ تیمی شمال تیم قطران کاوه هفتم آبان ماه در یک بازی دشوار در سالن آزادی تهران به مصاف مهرام خواهد رفت.