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۲۶ مهر ۱۳۹۵، ۲۰:۵۰

مدیرکل آموزش وپرورش چهار محال و بختیاری:

۲مدرسه خیر ساز در شهرستان لردگان افتتاح شد

۲مدرسه خیر ساز در شهرستان لردگان افتتاح شد

شهرکرد- مدیرکل آموزش وپرورش استان چهار محال و بختیاری از افتتاح دو مدرسه خیر سازدر لردگان چهارمحال و بختیاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش وپرورش استان چهار محال وبختیاری، بهروز امیدی اظهار کرد: مدرسه چهار کلاسه در روستای چاهگاه میلاس و مدرسه شش کلاسه در روستای فارسان شهرستان  لردگان افتتاح شدند.

وی افزود:مدرسه چهار کلاسه روستای چاهگاه میلاس در زمینی به مساحت یک هزارو ۲۰۰متر مریع و زیربنای ۴۰۰متر مربع و حصارکشی ۱۶۰متر طول و محوطه سازی ۸۰۰متر مربع با اعتباری بالغ بر پنج میلیارد ریال مورد بهره برداری قرار گرفت.

امیدی بیان کرد: مدرسه شش کلاسه فارسان لردگان به مساحت دو هزار متر مربع و زیر بنای ۵۰۰متر مربع و حصار کشی ۲۰۰متر طول و محوطه سازی یک هزارو ۵۰۰ متر مربع با اعتباری بالغ بر شش میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال افتتاح شد.

کد مطلب 3798513

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