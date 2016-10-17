۲مدرسه خیر ساز در شهرستان لردگان افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش وپرورش استان چهار محال وبختیاری، بهروز امیدی اظهار کرد: مدرسه چهار کلاسه در روستای چاهگاه میلاس و مدرسه شش کلاسه در روستای فارسان شهرستان لردگان افتتاح شدند.

وی افزود:مدرسه چهار کلاسه روستای چاهگاه میلاس در زمینی به مساحت یک هزارو ۲۰۰متر مریع و زیربنای ۴۰۰متر مربع و حصارکشی ۱۶۰متر طول و محوطه سازی ۸۰۰متر مربع با اعتباری بالغ بر پنج میلیارد ریال مورد بهره برداری قرار گرفت.

امیدی بیان کرد: مدرسه شش کلاسه فارسان لردگان به مساحت دو هزار متر مربع و زیر بنای ۵۰۰متر مربع و حصار کشی ۲۰۰متر طول و محوطه سازی یک هزارو ۵۰۰ متر مربع با اعتباری بالغ بر شش میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال افتتاح شد.