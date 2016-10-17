خالد مشعل و اسماعیل هنیه با امیر قطر دیدار کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، رئیس و نائب رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین(حماس) با امیر قطر دیدار کردند.

بر اساس این گزارش «خالد مشعل» رئیس و «اسماعیل هنیه» نایب رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس با شیخ «تمیم حمد بن خلیفه آل ثانی» امیر قطر در دوحه پایتخت قطر دیدار کردند.

امیر قطر در دیدار با رهبران حماس در خصوص حمایت از مسأله فلسطین و مقاومت در برابر اشغالگری گفتگو کرد.

طرفین همچنین در این دیدار در رابطه با آخرین تحولات در اراضی فلسطین به ویژه نوار غزه بحث و تبادل نظر کردند.