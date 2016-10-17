کشته شدن ۷۰۸۳ نفر در تصادفات جاده ای کشور طی ۵ ماه نخست سال جاری

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم آغاز نخستین دوره آموزشی ایمنی ترافیک کشور شامگاه دوشنبه با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا و مسئولان استانی در دانشگاه علوم پزشکی تبریز برگزار و از کتاب این دور رونمایی و تفاهم نامه بین ناشر و دانشگاه علوم پزشکی تبریز نیز امضا شد.

سردار تقی مهری رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا در این مراسم با تاکید بر اینکه هر سال در جهان ۵۵ میلیون نفر در اثر تصادفات جاده ای کشته و مجروح می ‌شوند، گفت: باید شعار بهداشت جهانی در بازه زمانی عملی شود تا شاهاد کاهش میزان تصادفات جاده ای و خسارات ناشی از آن باشیم.

وی سپس به ارائه آماری از وضعیت کشته های تصادفات جاده ای کشورمان پرداخت و گفت: در سال گذشته روزانه ۴۵ نفر در تصادفات رانندگی در جاده های کشور جان خود را از دست می دهن که این آمار بالایی است و باید کاهش یابد.

مهری با بیان اینکه بیشتر افرادی که در اثر تصادف های رانندگی جان خود را از دست می‌ دهند زیر ۴۰ سال سن دارند، گفت: ۵۰.۴ درصد فوت ها در کشور بر اثر تصادفات رانندگی است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا با اشاره به اینکه در سال ۹۴ روزانه ۸۵۰ نفر بر اثر تصادفات رانندگی مجروح شدند، ادامه داد: ۲۷ هزار نفر در سال ۸۴ بر اثر تصادفات رانندگی جان خود را از دست ‌دادند که این رقم در سال ۹۴ به ۱۶ هزار نفر رسید و شاهد کاهش ۱۱ هزار نفری بودیم.

وی سپس با تاکید بر اینکه باید موضوع پیشگیری از وقوع تصادفات و ارتقای ایمنی در برنامه توسعه ششم مورد توجه باشد، گفت: افزایش ایمنی جاده، فرهنگ ترافیک و ارتقای ایمنی خودرو می تواند باعث ارتقای ایمنی شود.

کشته شدن روزانه ۲ نفر در جاده های آذربایجان شرقی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز از کشته شدن روزانه دو نفر در جاده های آذربایجان شرقی بر اثر حوادث رانندگی خبر داد و گفت: باید نگاه علمی به این میزان کشته های تصادفات داشت که دانشگاه علوم پزشکی تبریز نیز به دنبال همین موضوع است.

محمدحسین صومی با تاکید بر اینکه اولین علت کشته شدن افراد در گروه‌ سنی ۱۵ تا ۲۹ سال حوادث رانندگی است، ادامه داد: نزدیک ۳ هزار و ۴۰۰ نفر روزانه در اثر حوادث رانندگی جان خود را از دست می ‌دهند.

وی با بیان اینکه حوادث ترافیکی و رانندگی یکی از مشکلات اساسی در بهداشت عمومی است، ادامه داد: وظیفه سنگینی بر دوش نظام سلامت است و باید در زمینه حوادث رانندگی و ارتقای ایمنی و فرهنگ ترافیکی آموزش های لازم ارائه شود.

صومی سپس با تاکید بر اینکه باید تمام دستگاه ها و نهادهای مرتبط با این حوزه دست به کار شوند، گفت: تحقق آرمان‌ های ملی کاهش بار تصادفات و آسیب ‌های ناشی از آن به مشارکت تمامی نهادها وابسته است و تربیت نیروی انسانی و آموزش دیده یکی از همین کارهایی است که باید انجام شود.