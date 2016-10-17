به گزارش خبرنگار مهر، علی محمدخانی عصر دوشنبه در جلسه پدافند غیرعامل شهرستان خرم آباد با اشاره به اینکه به صورت ویژه بحث لای روبی جدول ها و کانال های سطحی شهر خرم آباد انجام شده است، اظهار داشت: خوشبختانه تا کنون همه کانال های دفع آب سطحی شهر خرم آباد لای روبی شده است.

وی با تاکید بر اینکه لایروبی رودخانه ها بسیار موضوع مهمی است، گفت: در حال حاضر لایروبی به صورت همزمان در همه سطح رودخانه خرم آباد در حال انجام است.

معاون خدمات شهری شهرداری خرم آباد اضافه کرد: انتظار داریم ظرف دو هفته آینده لایروبی رودخانه های شهر خرم آباد به اتمام برسد.

محمدخانی با بیان اینکه پل های موقت مشکل ساز در مسیر رودخانه خرم آباد تخریب شده است، افزود: ساماندهی باقی پل های موقت واقع بر رودخانه شهر خرم آباد نیز در اولویت کاری شهرداری خرم آباد قرار گرفته است.

وی به موضوع پدافند غیر عامل اشاره کرد و اظهار داشت: در رابطه با موضوع پدافند غیرعامل باید همه دستگاه های اجرایی تلاش خود را در رابطه با به حداقل رساندن تلفات و خسارات به هنگام وقوع حادثه انجام دهند.

معاون خدمات شهری شهرداری خرم آباد با تاکید بر اینکه در صورت مواجهه با بحران تمامی دستگاه های اجرایی باید به صورت گروهی کار کنند، گفت: فعالیت به صورت گروهی نتیجه مطلوب و بهتری خواهد داشت.

محمدخانی با بیان اینکه شهرداری خرم آباد تمام توان و تلاش خود را برای به حداقل رساندن خطرات و خسارات احتمالی انجام می دهد، عنوان کرد: تجهیزات و امکانات مجموعه شهرداری و سایر ارگان های سطح شهر به اندازه خدمات مطلوب شهر خرم آباد نیست.