ثبت ۴۳ میلی متر بارندگی طی ۳ ساعت در نوشهر

سید محمدرضا رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نفوذ سامانه بارشی و مرطوب در استان افزود: بیشترین میزان بارندگی روز دوشنبه در نوشهر ثبت شده است افزود: طی سه ساعت در شامگاه دوشنبه ۴۳ میلی متر باران در این شهر باریده است.

وی اظهار داشت: تقویت جریانات سرد و مرطوب شمالی بر روی سواحل جنوبی دریای خزر از عصر دوشنبه سبب بارش‌های شدید همراه با وزش باد شدید و رعد وبرق همزمان با عصر دوشنبه از سمت نواحی غربی مازندران شده است.

وی با بیان اینکه دامنه بارش‌ها بتدریج به سمت نواحی مرکزی و شرقی استان گسترش می‌یابد افزود: روز سه شنبه ضمن تداوم بارش‌ها، دمای هوای استان بین شش تا ۱۰ درجه کاهش می‌یابد و بارش‌ها در ارتفاعات و مناطق کوهستانی نیز به صورت برف پیش بینی می‌شود.