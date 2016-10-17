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۲۶ مهر ۱۳۹۵، ۲۱:۰۹

مدیرکل هواشناسی مازندران اعلام کرد:

ثبت ۴۳ میلی متر بارندگی طی ۳ ساعت در نوشهر

ثبت ۴۳ میلی متر بارندگی طی ۳ ساعت در نوشهر

ساری - مدیرکل هواشناسی مازندران از ثبت ۴۳ میلی متر باران طی سه ساعت در شهرستان نوشهر در استان خبر داد.

سید محمدرضا رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نفوذ سامانه بارشی و مرطوب در استان افزود: بیشترین میزان بارندگی روز دوشنبه در نوشهر ثبت شده است افزود: طی سه ساعت در شامگاه دوشنبه ۴۳ میلی متر باران در این شهر باریده است.

وی اظهار داشت: تقویت جریانات سرد و مرطوب شمالی بر روی سواحل جنوبی دریای خزر از عصر دوشنبه سبب بارش‌های شدید همراه با وزش باد شدید و رعد وبرق همزمان با عصر دوشنبه از سمت نواحی غربی مازندران شده است.

وی با بیان اینکه دامنه بارش‌ها بتدریج به سمت نواحی مرکزی و شرقی استان گسترش می‌یابد افزود: روز سه شنبه ضمن تداوم بارش‌ها، دمای هوای استان بین شش تا ۱۰ درجه کاهش می‌یابد و بارش‌ها در ارتفاعات و مناطق کوهستانی نیز به صورت برف پیش بینی می‌شود.

کد مطلب 3798523

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