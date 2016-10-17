به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه دوشنبه ۲۶ مهرماه مراسم اکران خصوصی فیلم سینمایی «سینانور» به کارگردانی بهروز شعیبی در محل ایوان شمس و با حضور حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی، علیرضا تابش، حبیب ایل بیگی، محمد حیدری مدیران سازمان سینمایی و محمود ایازی معاون اجتماعی وزارت بهداشت برگزار شد.

در ابتدای این مراسم محمد معتمدی که ترانه تیتراژ فیلم سینمایی «سیانور» را خوانده بود ابیاتی از سعدی را خواند.

ایوبی رئیس سازمان سینمایی در این مراسم گفت: از محمود رضوی و بهروز شعیبی به خاطر ساخت این فیلم سینمایی تشکر می کنم که به این موضوع مهم و فراموش شده تاریخ ایران پرداختند. در واقع امروز زمان مناسبی برای پرداخت به چنین مساله ای بود.

وی ادامه داد: امروز جهان با پدیده داعش مواجه شده است و جنایات آنها جهان را شوکه کرده است اما ملت ایران سال ها قبل جنایات منافقین را تجربه کرده است؛ گروهی که از گذشته تا امروز توسط کشورهایی که ادعای دموکراسی دارند حمایت شده اند. آنها منحرفانی هستند که این جنایات را شدیدتر و بدتر از داعش انجام می دهند. من به عنوان مسئول سینمای ایران از کارگردان و تهیه کننده این فیلم تشکر می کنم که بدون چشمداشتی به موضوع منافقان پرداخته اند.

ایوبی گفت: طی ۶ ماه گذشته سینمای ایران به دلیل توجه به مسائل ارزشی دوره درخشانی را پشت سر گذاشته است. امسال دو فیلم خوب با موضوع خیانت های منافقان ساخته شده است و امیدوارم «سیانور» در اکران بدرخشد و صدا و سیما نیز در اطلاع رسانی برای نمایش این فیلم توجه بیشتری داشته باشد. من هم هر کاری که از دستم بر بیاید برای نمایش مناسب این فیلم انجام می دهم تا فیلمسازانی از این دست برای ساخت چنین فیلم هایی تشویق شوند.

وی تاکید کرد: نمی توان از فیلم هایی مانند «سیانور» توقع بازسازی تاریخ را داشته باشیم چرا که فیلم منبعی کامل برای پژوهشگران و محققان نیست. جای پژوهش های عالمانه جای دیگری است، فیلم تنها با قدرت تخیل هنرمندانه کارگردان بخش هایی از تاریخ را برای مخاطب به تصویر می کشد.

رئیس سازمان سینمایی توضیح داد: فیلم های تاریخی، دینی و دفاع مقدس این مشکل را دارند که مخاطب انتظار دارد نقطه به نقطه تاریخ را به تصویر بکشد اما این فیلم ها تنها برای برانگیختن حس کنجکاوی مخاطب و پژوهشگران ساخته شده است.

در ادامه این مراسم از خانواده شهدا، شریف واقفی و صمدیه لباف تجلیل شد.

در پایان این مراسم برادر شهید صمدیه لباف گفت: خوشحالم که بعد از این سال ها گوشه ای از چهره واقعی منافقان در یک فیلم نمایش داده شده است. امیدوارم کارگردانان زندگی واقعی شهدای قبل از انقلاب را بیشتر به تصویر بکشند.