جنایت داعش در اردوگاه یرموک سوریه؛ تخریب قبور شهدای فلسطینی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، جنایت های گروه تروریستی تکفیری داعش در سوریه حد و مرز ندارد و عناصر این گروه به مقبره شهدا نیز رحم نمی کنند.

بر اساس این گزارش گروه تروریستی داعش در ادامه جنایت های خود در سوریه دست به تخریب مقبره شهدای اردوگاه آوارگان فلسطینی یرموک در نزدیکی دمشق زد.

در این مقبره، قبور تعدادی از شهدای فلسطینی مانند شهید خلیل الوزیر ملقب به ابو جهاد مرد شماره ۲ جنبش فتح و معاون یاسر عرفات رئیس فقید تشکیلات خودگردان

فلسطین و سعد صایل و جمعی دیگر از شهدای فلسطینی در آنجا قرار داشت.

در همین راستا «عزت رشق» عضو دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی حماس در واکنش به این جنایت در صفحه خود بر روی پایگاه ارتباط اجتماعی تویتر نوشت: ما

جنایت تخریب مقبره شهدای اردوگاه آوارگان فلسطینی یرموک و قبرهای دو رهبر شهید فلسطینی بنام های خلیل الوزیر و سعد صایل را به شدت محکوم می کنیم.