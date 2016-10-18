مسابقات جام «موسسه محلاتی» اسکواش به میزبانی گلستان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات کلوز ستلایت اسکواش به مناسبت هفته تربیت بدنی و اجلاسیه گرامیداشت چهار هزار شهید استان گلستان با عنوان جام «موسسه محلاتی» از صبح سه شنبه در خانه اسکواش گرگان آغاز شد و تا جمعه ادامه خواهد داشت.

این مسابقات با جایزه ۱۰۰۰ دلاری، دارای رنکینگ ملی و بین المللی بوده و همه ساله یکبار به میزبانی یکی از شهرهای کشور برگزار می شود.

۳۵ اسکواش باز از استان های تهران، مازندران، خراسان رضوی، خوزستان، یزد، گلستان و جزیره کیش در دو جدول مقدماتی و اصلی با هم مسابقه می دهند. بازی های دور مقدماتی سه شنبه (امروز) به پایان می رسد و دور اصلی چهارشنبه و پنجشنبه برگزار می شود. ضمن اینکه بازی نهایی صبح جمعه برگزار خواهد شد.

اشکان اتحادی دبیر هیئت اسکواش گلستان، سرپرست فنی این مسابقات را برعهده دارد و به گفته وی، ۱۲ بازیکن برتر رنکینگ کشور در مسابقات کلوز ستلایت شرکت کرده اند.

دبیر و رئیس کمیته داوران فدراسیون و سرمربی تیم ملی نیز به عنوان میهمان ویژه در گلستان حضور دارند و مجمع عادی سالیانه هیئت اسکواش با حضور اعضای مجمع روز پنجشنبه برگزار می شود.