به گزارش خبرنگار مهر، معاون حقوقی، امور مجلس و استان های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی عصر امروز دوشنبه در آئین معارفه مدیرکل ارشاد منطقه آزاد اروند اظهار کرد: امید می رود تا با بهره گیری از منابع انسانی، مالی و امکانات، گام موفقی در جهت رشد و توسعه فرهنگ منطقه آزاد اروند برداشته شود.

حسین نوش‌آبادی افزود: این اتفاق را به فال نیک می گیریم، مردم منطقه آزاد اروند می توانند از ظرفیت ایجاد شده در حوزه فرهنگ و هنر در جهت رشد و توسعه فعالیت های فرهنگی و هنری استفاده کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع بیمه خبرنگاران اظهار کرد: موضوع بیمه خبرنگاران طبق آیین نامه های تعریف شده در حال اجرا است، کسانی که از این قابلیت برخوردارند و حرفه خبرنگاری برای آنها به عنوان شغل محسوب می شود و از سوی نهادهای مطبوعاتی به رسمیت شناخته می شوند، می توانند از بیمه استفاده کنند.

وی تصریح کرد: براساس قانون مسئولان رسانه‌ها وظیفه بیمه کردن خبرنگاران را بر عهده دارند.

معاون حقوقی، امور مجلس و امور استان های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: خبرگزاری ها، سایت های خبری و رسانه های مکتوب وظیفه دارند خبرنگاران خود را تحت پوشش بیمه قرار دهند.

نوش آبادی اضافه کرد: در آیین نامه جدید اجرایی که دولت تصویب کرده تمامی مدیران موظف به بیمه کردن خبرنگاران تحت پوشش خود هستند.

سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: در وهله نخست مدیران بایستی ملزم به اجرای این قانون شوند و در مرحله دوم اگر خبرنگاری نتوانست از بیمه رسانه خود استفاده کند بایستی از طریق بیمه صندوق هنرمندان استفاده کند.

وی تصریح کرد: خبرنگارانی که به صورت حرفه ای در رسانه ها کار نمی کنند، امکان استفاده از این امتیاز را ندارند، هرچند که هیچ خبرنگاری نباید از بیمه تامین اجتماعی محروم شود.

به گزارش مهر، در پایان این آئین و طی حکم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی «همایون قنواتی» به عنوان مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی منطقه آزاد اروند منصوب شد.

قنواتی پیشتربه عنوان مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان فعالیت داشت، وی تنها مدیر در دولت تدبیر و امید است که دو تصدی مدیرکلی را عهده دار شده است.