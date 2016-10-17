به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل زمانی عصر امروز دوشنبه در آئین معارفه مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی منطقه آزاد اروند ضمن ابراز امیدواری از اینکه این اتفاق سبب ارتقای سطح علمی و فرهنگ عمومی در منطقه شود، اظهار کرد: بایستی با استفاده از تمامی ظرفیت ها و هم افزایی با سایر دستگاه ها در این مسیر گام برداریم و چه بسا که این هم افزایی سبب بروز و ظهور نخبگانی در عرصه های مختلف شود.

وی اضافه کرد: خوشبختانه تفاهم و هم افزایی بسیار خوبی میان سازمان ها و دستگاه های اجرایی در سطح منطقه وجود دارد و فرمانداران به عنوان نمایندگان عالی دولت در منطقه بیشتر به این امر توجه دارند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند تصریح کرد: مشکلی به لحاظ تفاهم مدیریتی در منطقه نداریم، اما به لحاظ ساختاری و اینکه دستگاه ها تکلیف خود را بدانند بایستی اقدامات اساسی انجام شود.

وی گفت: براین اساس درصدد یکپارچه کردن و تشکیل مدیریت های واحد اجرایی در منطقه آزاد اروند هستیم که برای آن نیاز به اجرای دو ماده قانونی ۲۷ (چگونگی اداره مناطق آزاد ) و ۱۱۲ (قانون برنامه پنجم توسعه که در برنامه ششم جزو احکام دائم خواهد شد) در تمامی محدوده منطقه هستیم.

زمانی عنوان کرد: این منطقه از فرهنگ پویایی رسانه ای به واسطه وجود اصحاب رسانه که فعالیت فراوان و چشمگیری در عرصه اطلاع رسانی و آگاهی بخشی دارند، برخوردار است.

وی با بیان اینکه موضوع تشکیل مدیریت های واحد در سایر دستگاه های اجرایی نیز به ترتیب اتفاق می افتد، افزود: تاکنون سازمان منطقه آزاد اروند در حد توان خود و هر آنچه در اختیار داشت به دستگاه های اجرایی مختلف کمک می کرد تا آنان بتوانند به عنوان دستگاه های اجرایی منطقه به انجام امور محوله بپردازند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند ادامه داد: در مورد اصحاب رسانه منطقه آزاد اروند همانطور که پیشتر نیز گفته شد تشکیل یک تشکل صنفی واحد الزامی است تا از آن طریق بتوان به اعضای آن خدمات مناسبی ارائه کرد.

زمانی از تقبل سازمان منطقه آزاد اروند در پرداخت حق بیمه تکمیلی خبرنگاران منطقه آزاد اروند به طور خاص خبر داد و گفت: از تمامی هنرمندان شهر در جهت تامین و رفع نیازهای مورد نیاز آنان حمایت می کنیم.

وی با تأکید بر ضرورت تشکیل خانه فرهنگ و هنر در منطقه افزود: هنرمندان منطقه آزاد اروند (آبادان و خرمشهر) می بایست در جهت تشکیل یک تشکل صنفی واحد بکوشند تا از این طریق پیگیری مسائل و اعطای برخی تسهیلات و امکانات مورد نیاز به آنان میسر شود.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد شکل گیری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی منطقه آزاد اروند پیامدهای خوبی را برای مردم منطقه به ویژه اهالی فرهنگ و هنر در پی داشته باشد.

به گزارش مهر، در پایان این آئین و طی حکم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی «همایون قنواتی» به عنوان مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی منطقه آزاد اروند منصوب شد.