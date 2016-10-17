پیکر مطهر نخستین روحانی شهید مدافع حرم کرمان وارد استان شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیین استقبال از پیکر مطهر نخستین روحانی شهید مدافع حرم کرمان حجت الاسلام «سعید بیاضی ‌زاده» دوشنبه شب با حضور مسئولان و مردم شهید پرور استان کرمان برگزار شد.

پیکر مطهر این شهید والامقام به منظور برگزاری آیین وداع طلاب با شهید بیاضی زاده به حوزه علمیه محمودیه منتقل شد؛ همچنین صبح سه شنبه نیز آیین وداع با حضور مردم متدین و ولایتمدار کرمان در حسینیه ثارالله برگزار می شود.

آیین تشییع پیکر پاک شهید بیاضی‌ زاده هم صبح سه شنبه از حسینیه ثارالله شهر کرمان به سمت مقبره شهدای گمنام برگزار می شود.

پیکر مطهر این شهید روز سه شنبه در زادگاهش شهرستان انار به خاک سپرده می شود.

حجت الاسلام شهید بیاضی زاده یازدهم محرم در سن ۲۲ سالگی در منطقه حماه سوریه به مقام رفیع شهادت نائل آمد.