به گزارش خبرنگار مهر، سید خلف عصر امروز دوشنبه در نشست بررسی ظرفیت های توسعه پایدار شهر اهواز که با حضور نخبگان علمی و فرهنگی استان برگزار شد، اظهار کرد: بخشی نگری یکی از آفات توسعه شهری است. شهرداری یک نهاد عمومی است و متعلق به همه مردم است.

وی افزود: همه شهروندان از بدو حیات تا لحظه ممات با شهرداری سروکار دارند، بنابراین بدون ارتباط با نخبگان و مشورت با اساتید و فرهیختگان به توسعه شهر اهواز نمی رسیم.

شهردار اهواز تصریح کرد: یکی از مولفه های توسعه، اصلاح ساختار سازمانی است که پیش از این شهرداری فاقد ساختار سازمانی مصوب بود که با تلاش معاونت برنامه ریزی شهرداری اهواز توانستیم به این مهم برسیم.

موسوی ادامه داد: اولین شهرداری در میان کلانشهرها هستیم که صاحب چارت سازمانی جدید شدیم. البته اجرای آن با چالش هایی برای من همراه خواهد بود اما مصمم هستیم که این مهم را در شهرداری اهواز عملیاتی کنیم.