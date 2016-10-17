رئیس جمهور مستعفی یمن با آتش بس ۷۲ ساعته موافقت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، «عبدالملک المخلافی» وزیر امور خارجه دولت مستعفی یمن از موافقت «عبد ربه منصور هادی» رئیس جمهور فراری این کشور با آتش بس ۷۲ ساعته در یمن که قابل تمدید است خبر داد.

المخلافی با تکرار ادعاهای گذشته خود درباره عدم پایبندی نیروهای انصارالله و کنگره مردمی یمن به آتش بس، اعلام کرد که عبد ربه منصور هادی با آتش بس ۷۲ ساعته قابل تمدید به شرط پایبندی نیروهای انصارالله و کنگره مردمی یمن به آن موافقت کرده است.

«عادل الجبیر» وزیر خارجه عربستان که کشورش در باتلاق یمن گرفتار شده است نیز پیش از این با اشاره به تمایل ریاض برای آتش بس در یمن در صورت توافق انصارالله، اعلام کرد: عربستان خواستار آتش بس در یمن است.

«محمد عبدالسلام» سخنگوی انصارالله یمن هم پیش از این تاکید کرده بود که توقف درگیری ها خواسته مردم یمن است و انجام مذاکرات در زمانی که تجاوز به یمن ادامه دارد، اتلاف وقت است.