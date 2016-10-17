شوراهای شهر در خوزستان بی ثباتی مدیریت شهری را رقم زده اند

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی افقه عصر امروز دوشنبه در نشست بررسی ظرفیت های توسعه پایدار شهر اهواز که با حضور شهردار برگزار شد، اظهار کرد: اداره کردن شهری با این ترکیب جمعیتی خیلی کار دشواری است. ایجاد یک درآمد پایدار عمده دغدغه شهرداری است.

وی افزود: شاخص های اقتصادی اهواز این شهر را در زمره کلانشهرهای کم برخودار قرار داده که نخست باید در خصوص توسعه پایدار به درک مشترک برسیم.

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز اضافه کرد: اگر خواهان همکاری نخبگان با روند توسعه شهری هستیم باید روی نقاط مشترک تکیه کنیم. باید نخبگان را در کمیسیون های تخصصی مشارکت دهیم.

افقه با بیان اینکه صرف برگزاری جلسات اینگونه به اهداف خود نمی رسیم، عنوان کرد: وزن فعالیت های عمرانی در شهردار اهواز بیش از فعالیت های فرهنگی است.

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز با اشاره به سرمایه اجتماعی گفت: باید مردم را همسو کرد و موجبات اعتماد آنان به شهرداری را فراهم کرد.

وی در پایان افزود: شوراهای شهر در استان بی ثباتی در مدیریت شهری را رقم زده و این تغییر و بی ثباتی لطماتی را به شهر وارد کرده است.