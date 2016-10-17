به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عباس نظری شامگاه دوشنبه در نشست با خبرنگاران اظهار داشت: علیرغم رخ دادن چندین فقره قتل در ماه جاری، آمار قتل ها در استان نسبت به مدت مشابه افزایش نیافته است.

وی افزود: در هفته های اخیر چند فقره قتل در شهرهای لرستان رخ داد ولی برخلاف تصورات تعداد قتل ها در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش نیافته است.

هیچ کدام از قتل های لرستان جنبه امنیتی و جنایی نداشته اند

رئیس پلیس آگاهی لرستان ادامه داد: بررسی جنبه های مختلف این قتل ها نشان می دهد که هیچ کدام از آنها جنبه امنیتی و جنایی نداشته اند و فقط فاصله زمانی نزدیک وقوع این قتل ها سبب شد که چنین تصور شود که آمار قتل ها افزایش یافته است.

سرهنگ نظری با بیان اینکه وظیفه نیروی انتظامی و پلیس آگاهی در بعد پیشگیری از وقوع قتل نیست، گفت: وظیفه اصلی پلیس در این خصوص پیگیری و مشخص کردن ابعاد قتل است.

وی با اشاره به عوامل مختلف تاثیرگذار در وقوع این قتل ها عنوان کرد: برای مثال در یک مورد از این قتل ها یک پسر بچه که بیماری روحی روانی داشته به علت وجود اسلحه دارای مجوز و همچنین سهل انگاری خانواده در نگهداری از این سلاح، خواهرش را به قتل می رساند و با توجه به بیماری که این پسربچه داشته، قاضی هم او را آزاد می کند.

وی ادامه داد: در کوهدشت نیز به علت اختلافات خانوادگی یک نفر، پدر و برادرش را با اسلحه به قتل می رساند و مادر و برادرزاده اش را هم مجروح می کند و در مراسم عروسی یکی از روستاهای اطراف خرم آباد نیز به علت سهل انگاری در استفاده از سلاح دارای مجوز نیز یک نفر به قتل می رسد و یک نفر دیگر، مجروح می شود.

علت ۴۲ درصد قتل های لرستان نزاع و درگیری بود

سرهنگ نظری عنوان کرد: در شهرستان دورود نیز یک نفر در مراسم عروسی به علت سهل انگاری در استفاده از اسلحه به قتل می رسد.

وی با اشاره به ماجرای سوزانده شدن یک زن در خودرو توسط همسرش، گفت: علیرغم اظهارات قاتل مبنی بر حادثه بودن این قتل، با بررسی های فنی پاسگاه در همان ساعات اولیه مشخص شد که حادثه عمدی بوده و باید گفت که پلیس در این بخش ها، اقدامات لازم را بدون فوت وقت انجام می دهد.

رئیس پلیس آگاهی لرستان اضافه کرد: در جریان درگیری رخ داده در یکی از پاساژهای خرم آباد که به علت برخورد موتور یکی از طرفین دعوا با خودرو فرد دیگری که دوستان و نزدیکانش در آن پاساژ بودند، کار به چاقوکشی و درگیری کشیده شد و یک نفر به قتل رسید و با پیگیری پلیس هشت نفر از افرادی که در این امر مشارکت داشتند، شناسایی شده، اعتراف کردند و پرونده این قتل نیز بسته شد.

سرهنگ عباسی ادامه داد: در خصوص قتل صورت گرفته در سه راه «اسدآبادی» خرم آباد نیز با اینکه حدود ساعت یک شب این قتل اتفاق افتاده بود، به محض اطلاع کارآگاهان پلیس در صحنه جرم حاضر شدند و علیرغم انکار قاتل در کمتر از ۲۰ ساعت به قتل اعتراف کرد.

وی ادامه داد: همزمانی این اتفافات شرایط طاقت فرسایی برای کار پلیس ایحاد می کند ولی پلیس بدون فوت وقت در این صحنه ها حاضر می شود.

رئیس پلیس آگاهی لرستان در خصوص جسد کشف شده در محله «فلک الدین خرم آباد» نیز اظهار داشت: در این زمینه بر اساس نظر پزشکی قانونی امکان قتل منتفی است و خودکشی یا مصرف مواد مخدر، محتمل تر است.

سرهنگ نظری اضافه کرد: آمارها نشان می دهد حدود ۱۱ درصد این قتل ها و جرائم رخ داده در استان به علت اختلافات خانوادگی، ۴۲ درصد نزاع و درگیری، اختلاف ملکی هفت درصد، مسایل اخلاقی و منکراتی ۱۱ درصد، اعتیاد پنج درصد و سایر عوامل نیز حدود ۲۷ درصد است.

انهدام باند سرقتی که با دریافت مژدگانی خودرو را به مالکان باز می گرداند

وی در بخش دیگری از سخنان خود به سرقت های کشف شده در لرستان اشاره کرد و گفت: یک باند سرقت خودرو که با شگرد جدید اقدام به سرقت خودروها می کرده و با استفاده از مدارک موجود در خودرو با صاحبان خودروها تماس می گرفته و از آنها درخواست سه میلیون تومان مژدگانی می کردند، دستگیر شده اند.

وی ادامه داد: یک باند سرقت محموله که سارقین آن هم استانی بودند ، کامیون های حامل بار در خوزستان و مرکزی را سرقت می کردند که ۱۲ تن شکلات از یک کامیون خوزستانی سرقت کردند و البته دستگیر شدند.

سرهنگ نظری گفت: شش نفر هم که ۴۰ فقره سرقت در قالب دو باند سرقت احشام در روستاهای اطراف شهر خرم آباد کار می کردند دستگیر شده اند.

رئیس پلیس آگاهی لرستان گفت: باید روستائیان نیز در این زمینه و به ویژه تردد افراد ناشناس در روستا مراقب باشند.

سرهنگ نظری عنوان کرد: متاسفانه ۵۵ نفر نیز در این مدت به عنوان شاکی از فردی کلاهبردار که مبلغ دو میلیارد و ۵۰۰ تومان به بهانه تحویل خودرو قسطی از ایران خودرو از مردم دریافت کرده، شکایت کرده اند.

وی ادامه داد: هشیاری مردم در خصوص تیپ، ظاهر و رفتار افراد هم بسیار ضروری است و باید مردم حتی در ورود و خروج منازلشان مراقب باشند چرا که یک باند سرقت سه نفره در گلدشت شرقی خرم آباد که بعد از خروج ساکنین خانه ها اقدام به سرقت از آنها می کردند نیز توسط پلیس دستگیر شدند.