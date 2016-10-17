سرخه ظرفیت صادرات سیم و کابل به خارج از کشور را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی مویدی زاده عصر دوشنبه در جلسه کمیسیون کارگری سرخه به میزبانی یکی از کارخانه های این شهرستان، با اشاره به اینکه این مجموعه صنعتی باید به جایگاه خود در بازارهای ملی و جهانی دست یابد چرا که این شهرستان دارای ظرفیت های فراوان تولیدی و صنعتی است، ابراز داشت: این شهرستان قابلیت صادرات محصولات تولیدی خود به خارج از کشور را دارد.

وی افزود: یکی از مجموعه‌های صنعتی سرخه طی چندین سال گذشته به دلیل مشکلات مالی و حاشیه های بوجود آمده به تعطیلی کشیده شد اما خوشبختانه در سال ۹۳ دوباره به همت مدیران کارخانه و همکاری مسئولان به چرخه تولید بازگشت که این می تواند نوید بخش روزهای خوب برای صنعت منطقه باشد.

فرماندار سرخه گفت: سیم و کابل این شهرستان طی سال های ۷۵ تا ۸۸ جزء سه برند مطرح کشور بوده و تداوم این مهم نیازمند تلاش مدیران صنعتی و همچنین همکاری مسئولان است تا بتوان در راستای توجه به تولید ملی و همچنین پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی، این کارخانه را به بازار کشور و بین الملل بازگرداند.

مویدی‌زاده با اشاره به بدهی‌های ۱۰۰ میلیارد تومانی این کارخانه، بیان داشت: با سیاست های مجدانه دولت در زمینه رفع موانع تولید و توجه ویژه به واحدهای تولیدی و همچنین اختصاص اعتباری در قالب تسهیلات سرمایه های در گردش، می توان این مجموعه را دوباره احیا کرد.

وی با تاکید بر اینکه دستگاه‌های اجرایی شهرستان باید برای حل مشکلات این واحد تولیدی تلاش کنند، افزود: همکاری شرکت های خدماتی آب، برق و گاز و ادارات مرتبط در زمینه پیگیری و رفع موانع و مشکلات واحدهای تولیدی سرخه می تواند رونق تولید را به مجموعه های نیمه تعطیل این شهرستان بازگرداند.

فرماندار سرخه با ابراز این مطلب که در زمینه‌های تولید و فرآهم آوردن مواد اولیه و تامین ماشین آلات، ابزار و مواد مصرفی سیم و کابل سرخه بالغ بر ۶۰ درصد به مرحله خودکفایی رسیده است، گفت: در راستای منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی بر تولید داخلی و احیاء بازار ملی و همچنین ایجاد اشتغال برای جوانان کشور این واحد تولیدی جزء واحدهای برتر در حمایت از تولیدات داخلی بوده و خواهد بود.

مویدی زاده با بیان اینکه ماهیانه ۵۵ تن محصولات سیم و کابل در بازار کشور تزریق می شود، ابراز داشت: این کارخانه در حال حاضر ۱۱۰ کارگر دارد که می تواند به ظرفیت اسمی ۵۵ تن تولید سیم و کابل در ماه دست یابد که امیدواریم این میزان به ۸۵۰ تن در سال افزایش یابد.

وی افزود: افغانستان، عراق، ازبکستان و کشورهای آسیای میانه بازار اصلی سیم و کابل سرخه هستند که امیدواریم بتوانیم بازارهای اروپایی را نیز فتح کنیم.