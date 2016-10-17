تصمیم گیری در خصوص مدت زمان ویزا بر عهده ستاد مرکزی اربعین است

ولی اله حیاتی در گفت وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به پیش روی بودن موسم اربعین بر لزوم تهیه روادید پیش از عزیمت به عراق تاکید کرد و افزود: زائران بدون ویزا به مرزها مراجعه نکنند.

وی اظهار کرد: تصمیم گیری در خصوص مدت اقامت ویزا بر عهده ستاد مرکزی اربعین و با هماهنگی وزارت خارجه است.

فرماندار خرمشهر به زائران توصیه کرد که ویزای خود را از شهرهای مبدا تهیه کنند و در ادامه عنوان کرد: از زوار درخواست می شود برای گرفتن ویزا با توجه به ازدحام جمعیت در مرزها به نقاط مرزی مراجعه نکنند.

حیاتی در پایان، بر فراهم سازی تمهیدات اعزام روان و آسان زائران از مرز شلمچه تاکید کرد و گفت: تمهیداتی اندیشیده شده که زائرانی که با گذرنامه و ویزای معتبر به مرز مراجعه می کنند بدون هیچ گونه مشکلی اعزام شوند.