به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل تاج آباد عصر دوشنبه در جلسه علنی شورای اسلامی اراک با بیان اینکه شورای اسلامی به عنوان نماینده مردم وظیفه دارد پیگیر مطالبات مردم باشد، اظهار داشت: براساس مصوبه شورای اسلامی شهر اراک تفاهم نامه همکاری شهرداری اراک و نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی لغو شده است.

وی افزود: براساس این مصوبه و در پی ابطال تفاهم نامه، از این پس نیازی نیست افرادی که در اراک قصد ساخت و ساز دارند به نظام مهندسی مراجعه کنند و به دفاتر فنی مجوز دار و مورد تایید راه و شهرسازی معرفی می شوند.

رئیس شورای اسلامی شهر اراک تصریح کرد: شورای اسلامی اراک از نظام مهندسی ساختمان برای شرکت در جلسه هماهنگی و رفع مشکلات موجود دعوت کرد، اما متاسفانه هیچ یک از اعضای نظام مهندسی ساختمان در جلسه هماهنگی شرکت نکردند و نماینده هم نفرستادند.

تاج آباد ادامه داد: اعضای نظام مهندسی ساختمان به جای ایجاد تعامل و همکاری در مسیر رفع مشکلات مردم، علیه یکی از اعضا شورای اسلامی اراک که در مورد لغو تفاهم نامه شهرداری و نظام مهندسی ساختمان مطالبی را مطرح کرده، به دستگاه قضایی شکایت کرده که این رویه درستی در ارتباط با مشکلات شهر نیست و شورای اسلامی به عنوان نماینده مردم طبق قانون از مطالبات به حق مردم در این رابطه حمایت می کند.

وی خاطرنشان ساخت: مقرر است روز سه شنبه، بیست و هفتم مهرماه جاری از سوی استانداری مرکزی جلسه ای با حضور نظام مهندسی ساختمان و راه و شهرسازی و اعضای شورای اسلامی اراک به منظور بررسی موضوع تشکیل می شود که هیچ یک از اعضای شورای شهر اراک در این جلسه حضور نخواهند یافت.

رئیس شورای شهر اراک همچنین در بخش دیگر صحبت های خود گفت: بستن لاین غربی خیابان پیروزی مقابل بیمارستان ولی عصر(عج) اراک، مورد اعتراض مردم قرار گرفته و ضمن اینکه معتقدیم پرورژه ساختمان جدید بیمارستان ولی عصر(عج) باید هرچه زودتر به پایان برسد، اما باید جوانب کار را هم در نظر داشته باشیم که برای شهروندان مشکل ایجاد نشود.

تاج آباد افزود: مقرر شد شهرداری اراک با همفکری معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری موضوع را پیگیری کنند تا بخشی از این خیابان باتوجه به نزدیک شدن زمستان باز شود.

گفتنی است در این جلسه مقرر شد با توجه به ادغام سازمان های تحت پوشش شهرداری، شهرداری ظرف یک ماه آینده چارت جدید را تهیه کرده و برای تصمیم گیری به صحن شورای شهر ارائه دهد.

براساس دستورالعمل ابلاغی وزارت کشور مقرر است ۱۴سازمان زیرمجموعه شهرداری ها با ادغام به ۹سازمان تقلیل یابد.