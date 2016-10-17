بزرگترین مرکز همودیالیز کشور در تبریز به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه دوشنبه این مرکز مجهز و پیشرفته که بزرگ ‌ترین مرکز همودیالیزی و پیوند اعضای کشور است در تبریز به بهره برداری رسید.

این مرکز در مجموع ۱۲۲ تخت دارد و به همت خیرین حاج کریم مردانی آذر و یعقوب نوبری و با اهدا ۱۱۰ دستگاه ماشین همودیالیزی پیشرفته و با مشارکت علوم پزشکی تبریز احداث شده است.

زیربنای این مرکز که در بیمارستان امام رضا(ع) تبریز قرار دارد، ۸ هزار و ۵۰۰ مترمربع است که در چهار طبقه احداث شده است.

گفتنی است عملیات اجرایی این مرکز در سال ۹۳ شروع و در سال ۹۵ به اتمام رسیده است.

جمهوری اسلامی ایران در عرصه سلامت موفق عمل کرده است

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز در مراسم افتتاح این مرکز گفت: جمهوری اسلامی ایران در عرصه سلامت موفق عمل کرده است.

آیت الله محسن مجتهد شبستری با تاکید بر اینکه مشکلات بخش سلامت از طریق مشارکت خیران قابل حل است، افزود: باید زمینه جذب خیران در پروژه های سلامت و درمان را فراهم کرد چراکه خیران می ‌توانند کمبودهای حوزه بهداشتی و درمانی را برطرف کنند.

وی سپس با اشاره به اینکه وجود مراکز این چنینی برای کشور و استان مفید است، گفت: وجود این مراکز باعث توجه به نعمت سلامتی می ‌شود و باید به این مراکز بها داده شود.

امام جمعه تبریز همچنین از خیران خواست تا همکاری خود با دولت در زمینه سلامت را ادامه دهند و اظهار داشت: خیران سلامت می توانند بسیاری از مشکلات بخش سلامت را حل کنند.