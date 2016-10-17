«محمدرضا دشتی» در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این مسابقه ویژه کودکان و نوجوانان عاشورایی است و والدین کودکان میتوانند تصاویر فرزندان خود را در کنار نمادهای عاشورایی، در مجالس روضهخوانی، مراسم نخلبرداری و... و. تهیه و ارسال کنند.
وی عنوان کرد: این تصاویر در کانال سرخ به نشانی ayesorkh@ به مسابقه گذاشته میشود و بیشترین عکس بازدید شده در این کانال به عنوان تصویر اول شناخته میشود.
دشتی افزود: نفر دوم نیز با قرعه کشی در بین تصاویری که بین ۱۵ تا ۲۵ هزار بازدید داشته اند و نفر سوم نیز با قرعه کشی از میان تصاویری که بین ۵ هزار تا ۱۵ هزار بازدید داشته اند، انتخاب می شوند.
مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری یزد آخرین مهلت ارسال آثار را ۱۰ آذرماه مصادف با ۳۰ صفر اعلام کرد و بیان داشت: انتخاب و داوری عکسها در روز ۲۷ صفر همزمان با ۱۷ ربیع الاول انجام می شود.
وی عنوان کرد: علاقمندان می توانند تصاویر مورد نظر خود را در نرم افزار تلگرام با آدرس mobasheran_bot@ ارسال کنند.
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