رئیس جمهور مصر بر حمایت از وحدت و تمامیت ارضی عراق تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه، «عبدالفتاح السیسی» رئیس جمهور مصر روز دوشنبه با «حیدر العبادی» نخست وزیر عراق پیرامون روند عملیات آزادسازی موصل به صورت تلفنی گفتگو کرد.

السیسی در این گفتگو بر حمایت از وحدت و تمامیت ارضی عراق و مخالفت با هرگونه دخالت خارجی در امور این کشور تاکید کرد.

دفتر رسانه ای نخست وزیر عراق در بیانیه ای اعلام کرد که حیدر العبادی طی گفتگویی تلفنی با عبدالفتاح السیسی روند عملیات آزادسازی موصل و تقویت روابط دوجانبه بین دو کشور را مورد بحث و بررسی قرار داد.

بنا بر این بیانیه، حیدر العبادی تاکید کرد که عملیات آزادسازی موصل به شکل مناسب در جریان است و نیروهای عراقی در حال پیشرفت و تکمیل پیروزی های خود هستند.

نخست وزیر عراق همچنین افزود: برخی درصدد مانع تراشی بر سر عملیات آزادسازی موصل هستند اما ما به عملیات ادامه می دهیم.

وی همچنین حضور نیروهای ترکیه در اراضی عراق را امری غیرقابل قبول و محکوم برشمرد.

از سوی دیگر السیسی نیز بر حمایت مصر از عراق و تمامیت ارضی آن و مخالفت با هرگونه دخالت در امور داخلی این کشور و نیز حمایت از تلاش های دولت عراق برای حفظ سلامت اهالی موصل تاکید کرد.

وی افزود: ما از شما برای مبارزه با تروریسم و افراط گرایی حمایت می کنیم. عراق متعلق به عراقی هاست و ما در جهت تقویت همکاری بین دو کشور در تمام زمینه ها تلاش می کنیم.

گفتنی است که حیدر العبادی نخست وزیر عراق بامداد دوشنبه رسما آغاز عملیات آزادسازی موصل از سیطره گروه تروریستی داعش را اعلام کرد.