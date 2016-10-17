ریزش آوار در مشهد یک مصدوم بر جا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، حدود ساعت ۱۷:۱۹حادثه‌ای مبنی بر ریزش آوار و مصدومیت یک فرد به سامانه تلفنی ۱۲۵ مشهد اعلام شد.

بر این اساس آتش نشانان و نجاتگران از چهار ایستگاه اعزام محل حادثه واقع در جاده میامی، خیابان کرامت شدند.

در این حادثه بیش از نیمی از یک ساختمان سه طبقه که یک طبقه آن کارگاه و دو طبقه دیگر آن مسکونی بودو در مجاورت محل گودبرداری قرار داشت، تخریب شد.

گفتنی است یک بانوی ۳۷ ساله در این حادثه مصدوم و اعزام بیمارستان شد و یک دختر جوان که در طبقه سوم به دلیل تخریب راه پله ها محبوس شده بود، توسط نجاتگران به محل امن منتقل گردید.

شواهد حاکی از آن است که گود برداری غیر اصولی در مجاورت این ساختمان، منجر به بروز این حادثه شده باشد. اما علت دقیق در دست بررسی است.