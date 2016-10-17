انتخابات پارلمانی کویت ۲۶ نوامبر برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی کویت (کونا)، پس از آنکه شیخ «صباح الاحمد جابر الصباح» امیر کویت پارلمان این کشور را منحل کرد دولت کویت تاریخ ۲۶ نوامبر (۶ آذر) را به عنوان موعد برگزاری انتخابات پارلمانی این کشور اعلام نمود.

اعضای دولت کویت روز یکشنبه استعفای خود را به صورت رسمی تقدیم «صباح الأحمد جابر الصباح» امیر این کشور کردند.

استعفای دولت کویت پس از سلسله اختلافات با پارلمان این کشور انجام شد و پارلمان کویت نیز با دستور امیر این کشور منحل شد.

فضای سیاسی کویت طی روزهای گذشته و به ویژه پس از تصویب قانون افزایش قیمت بنزین توسط دولت با شرایط پرتنشی مواجه بود و اعضای دولت با استعفای خود شرایط را برای انحلال پارلمان از سوی امیر این کشور مهیا کردند.

موعد قانونی انتخابات پارلمانی کویت ماه ژوئیه سال ۲۰۱۷ بود اما تشدید اختلافات سیاسی در این کشور موجب شد تا امیر کویت پارلمان را منحل نماید.