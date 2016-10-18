بافت های فرسوده دغدغه جدی مدیریت شهری قدس محسوب می شود

خدا بخش محمد زاده پودینه در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش بسیار موثر و حائز اهمیت استحکام بنا در کاهش مخاطرات احتمالی در حوادث غیر مترقبه و بحرانی اظهار داشت:هر آنچه از ضریب استحکام بنا کاسته شود، به همان میزان شدت خسارات مالی و جانی احتمالی در حوادث طبیعی همچون زلزله تشدید خواهد شد.

عضو شورای اسلامی شهر قدس عنوان کرد:بافت های فرسوده در شهر قدس، نتیجه ساخت و سازهای غیر استانداردی است که در طول سال ها و دهه های گذشته در این خطه از غرب استان تهران انجام شده که مهاجرپذیری و رشد فزاینده جمعیت در برخی نقاط شهر مشاهده می شود.

محمد زاده پودینه گفت:در دوره چهارم شورای اسلامی شهر قدس، تلاش شده با نظارت دقیق و اصولی بر ساخت و سازها و تعریف مشوق های نوسازی و بازسازی، این چالش مدیریت شود.

وی افزود:بخش قابل توجهی از موفقیت ها در حوزه مدیریت بحران، تابع افزایش آمادگی و رفع مخاطرات احتمالی در زمان پیش از بحران است و تلاش ما براین امر استوار بوده تا با تأمین برخی الزامات مربوطه، همچون ایجاد سکوهای احتیاط، آماده سازی ساختمان بحران و...از ضریب تهدیدهای احتمالی در مواقع اضطراری کاسته شود.

عضو شورای اسلامی شهر قدس در خاتمه یادآور شد:هماهنگی و یکپارچگی از مولفه های حائز اهمیت در حصول توفیقات حداکثری در مواقع بحرانی محسوب می شود و تلاش شده با برنامه ریزی مدون و اصولی، همگرایی لازم فراهم شود.