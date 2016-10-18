پایان مرحله اول مسابقات فوتبال لیگ جوانان استان قم

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات فوتبال لیگ جوانان استان قم به پایان دور اول خود رسید و با تعیین ۶ تیم صعود کننده، جدول نهایی گروه‌های ۲ گانه مرحله نخست این دوره از مسابقات نیز مشخص شد.

در روز پایانی مسابقات مرحله اول، عصر دوشنبه در ورزشگاه تختی قم در گروه یک تیم فوتبال افشین در دیدار برابر سهیل در شرایطی که در دقایق آغازین مسابقه یکی از بازیکنان خود را از دست داد در پایان با نتیجه ۳ بر ۲ برابر پیام شکست خورد و با برگزاری این بازی پرونده مسابقات دور اول بسته شد.

سایر دیدارهای گروه اول لیگ پرگل دنبال شد به طوری که در مسابقه تیم‌های سفیر و اتحاد ۹ گل به ثمر رسید که تیم فوتبال اتحاد توانست ۶ بر ۳ حریف خود را شکست دهد و آبادگران نیز در یک بازی عجیب و در شرایطی که تیم پیمان از تعداد بازیکن کافی برخوردار نبود ۹ بر صفر این تیم را در هم کوبید.

دیدار تیم از پیش صعود کرده هنگ برابر تیم قعرنشین آرمان نیز با پیروزی ۲ بر یک هنگ همراه بود و در گروه ۲ نیز سیاه جامگان ۲ بر صفر به هما باخت و صبا و پیام با تساوی ۲ بر ۲ امتیازات را تقسیم کردند.

پناه آفرین نیز با پیروزی ۷ بر ۳ برابر عقاب پردیسان به عنوان تیم برتر گروه راهی مرحله دوم شد و در این گروه تیم‌های سیاه جامگان و صبا دوم و سوم شدند و این در شرایطی است که اعتراض انضباطی روی یکی از تیم‌ها ممکن است سبب تغییر تیم‌های صعود کننده شود.

در گروه یک نیز پس از آبادگران که همه مسابقات خود در دور گروهی را با پیروزی پشت سر گذاشت تیم‌های هنگ و پیمان به عنوان تیم‌های دوم و سوم به دور پایانی صعود کردند در حالی که هنگ تنها در یک بازی در هفته اول و آن هم برابر تیم صدرنشین آبادگران مغلوب شد و سایر بازی‌های خود را با پیروزی سپری کرد.

در مرحله نهایی این مسابقات ۶ تیم به صورت دوره‌ای با هم رقابت می‌کنند و قهرمان لیگ با برگزاری ۱۵ مسابقه دیگر با جذابیتی بالاتر مشخص خواهد شد.