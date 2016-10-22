خودروهای قدیمی پر تیراژ باید هر چه سریع تر از رده خارج شوند

حمید گرمآبی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اعلام این که مهم ترین شرطی که باید از سوی شرکت های خودروساز رعایت شود، تولید خودروهای مجهز به دانش و تکنولوژی روز دنیاست که از حداقل آلایندگی برخوردار باشند، گفت: باید تعریف دقیقی از میزان تولید آلودگی هر خودرو وجود داشته باشد.

وی افزود: امروز در صنعت خودرو، برندی موفق است که علاوه بر این که بتواند شرایط مناسبی را برای مصرف کننده فراهم نماید، از حداقل آلایندگی نیز برخوردار باشد و به عبارتی، همان قدر که کنترل هزینه تولید و کاهش قیمت خودرو مهم است، کنترل میزان تولید و کاهش حجم آلودگی خودروها نیز از اهمیت برخوردار است.

نماینده مردم نیشابور و فیروزه در مجلس شورای اسلامی در پایان با تأکید بر این که خودروهای با حداقل آلایندگی باید هر چه سریع تر جایگزین خودروهای قدیمی پر تیراژ شوند که عموماً آلودگی بسیار بالایی تولید می کنند و خودروهای فرسوده نیز می بایست هر چه زودتر از رده خارج شوند، خاطرنشان کرد: این مهم، مستلزم انتقال و ارتقای دانش و تکنولوژی روز خودروسازان بزرگ دنیا و تنوع در تولید و عرضه محصولات با کیفیت در داخل کشور است.