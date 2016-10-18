به گزارش خبرنگار مهر، هفته‌های نهم و دهم لیگ دسته اول بسکتبال بانوان باشگاه‌های کشور طی روزهای سه شنبه و چهارشنبه در تهران برگزار می‌شود و با برگزاری این مسابقات تکلیف تیم‌های صعود کننده به مرحله دوم مشخص شده و لیگ به پایان می‌رسد.

تیم بسکتبال نادر شیمی که به نمایندگی از قم در این مسابقات حاضر است در ۲ دیدار پایانی خود در این مسابقه امروز در تهران برابر حریفی از خراسان رضوی قرار می‌گیرد و آخرین بازی این تیم فردا برابر تیمی از استان کرمان برگزار می‌شود.

نماینده بسکتبال قم امروز در تهران و به میزبانی باشگاه سپنتا به دیدار تیم کارای مشهد می‌شود که همانند نادر شیمی فصل گذشته از لیگ دسته دوم به دسته اول راه یافته است و آخرین بازی نماینده قم نیز روز چهارشنبه برابر تیم نمای سبز کرمان انجام خواهد شد.

وضعیت جدول رده بندی به گونه‌ای است که نادر شیمی شانسی برای صعود ندارد و این ۲ مسابقه برای نماینده قم دارای جنبه تشریفاتی است و این در حالی است که نادر شیمی در ۸ بازی قبلی خود ۲ پیروزی و ۶ شکست در کارنامه دارد.

نادر شیمی یک بار در دور رفت توانست تیم شاهین تهران را شکست دهد و یک بار نیز در دور برگشت تیم نکاء مازندران را مغلوب کرد و این بردها، تنها پیروزی‌های تیم تحت رهبری سمیه محراب بیگی در لیگ دسته اول کشور بود.

با توجه به کسب این نتایج باید دید محسن نادری مالک باشگاه نادر شیمی در ادامه کار و پس از پایان لیگ تغییراتی در کادر فنی یا بازیکنان خود اعمال می‌کند یا همین کادر فنی به کار خود در نادر شیمی ادامه خواهند داد.