کاهش۲۲درصدی نزاع و رشد۹۰درصدی شکایت ازپزشکان درکهگیلویه وبویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، کامروز امینی صبح سه شنبه به خبرنگاران گفت: درشش ماهه نخست سال۹۵، ۱۳هزار و ۶۴۹ پرونده درپزشکی قانونی استان تشکیل شده ومورد بررسی قرارگرفته است.

وی بیان کرد: دوهزارو۳۱۱ نفر ازین تعداد مصدومین ناشی از حوادث بوده اند،که این مقدار نسبت به سال قبل ۱۴درصدافزایش داشته است.

امینی با اشاره به کاهش۲۲درصدی پرونده های تشکیل شده ناشی ازنزاع، ابراز داشت: درشش ماهه اول ۹۵سه هزار و۱۰۳نفر با موضوع نزاع تشکیل پرونده داده اند.

وی با اشاره به رتبه اول استان درزمینه سقط جنین در کشور اضافه کرد:۵۳پرونده باموضوع سقط جنین موردبررسی قرارگرفته که نشان از افزایش ۳۹.۵درصدی آن دارد.

امینی ازافزایش ۳۴درصدی پرونده های مورد بررسی درکمیسیون پزشکی خبرداد وگفت: در شش ماه اول سال۱۳۳پرونده درکمیسون پزشکی مورد بررسی قرار گرفته است.

رشد ۹۰درصدی شکایت از پزشکان

رییس پزشکی قانونی کهگیلویه وبویراحمد گفت: تمایل به شکایت از کادر درمانی با ۲۱پرونده در شش ماهه اول ۹۵با افزایش ۹۰درصدی همراه بوده است.

امینی افزود: ۶۵درصد ازپرونده ها به تبرئه کادر و۳۵درصد به محکومیت آنها منجر شده است.

وی همچنین باتاکید بررعایت اصول ایمنی در استفاده از وسایل گازسوز وتوجه به خطرات آن بیان داشت: در شیش ماهه نخست ۹۵ سه نفر براثرگازگرفتگی جان خود رااز دست داده اند.

امینی افزود: این درحالیست که در شش ماهه نخست ۹۴ هیچ فوت ناشی از گازگرفتگی گزارش نشده وهر ۹نفر فوتی ناشی ازگازگرفتگی در سال ۹۴مربوط به شش ماهه دوم سال ونزدیک شدن به فصل سرد بوده است.

امینی با اشاره به رتبه ششم استان درغرق شدگی درسال ۹۴ عنوان داشت: ۱۱نفربراثرغرق شدگی درشش ماهه اول ۹۵جان خود را از دست داده اند.

۳۰۸پرونده زن آزاری و ۶پرونده مرد آزاری

وی ازافزایش پرونده های مرتبط به همسرآزاری خبرداد وافزود: ۳۱۴پرونده با موضوع همسر آزاری بررسی شده که از این تعداد ۳۰۸پرونده مربوط به زن آزاری و۶پرونده مربوط به مرد آزاری بوده است.

امینی با اشاره به فوت چهار نفر بر اثر حوادث ناشی از کار ابراز داشت: درشش ماهه نخست امسال ۹۲پرونده مربوط به مصدومین حوادث کاربوده که این آمار نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل کاهش داشته است.

امینی به اهمیت نگاه روانشناسانه ودقیق و پرداختن اصولی به پدیده شوم خودکشی درجامعه اشاره وافزود: در سالنامه آماری ۹۴استان رتبه سوم کشور در خودکشی را داشته است.

امینی در خصوص نحوه خودکشی گفت: خودکشی با طناب و سلاح گرم، از جمله شایع ترین روش های اقدام به خودکشی است.

وی افزود: خودکشی با سلاح گرم سه برابر کشور و خودکشی افراد زیر۱۸سال نسبت به کشور دو برابر است.

امینی در پایان با تاکید بر لزوم آگاه سازی وارائه روش های کنترل خشم وتفکرات منفی برای مقابله با این موضوع بیان داشت: پنج درصد از خودکشی ها در استان با خودسوزی انجام گرفته است.