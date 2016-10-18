تسهیلات بلاعوض برای راه اندازی اقامت های بوم گردی پرداخت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد حضرتی ها صبح سه شنبه در جلسه شورای اداری این بخش با اشاره به اینکه اقتصاد گردشگری با اقامت گره خورده است افزود: بخش الموت غربی از حیث دارا بودن منازل روستایی قدیمی دارای جایگاه ویژه ای است و به افرادی که متقاضی راه اندازی اقامتگاه بوم گردی باشند دولت علاوه بر پرداخت ۵۰ میلیون ریال تسهیلات بلاعوض وام های کم بهره با سود چهار درصد تا سقف یک میلیارد ریال پرداخت می کند.

مدیرکل میراث فرهنگی در ادامه با بیان اینکه ثبت آثار طبیعی و تاریخی و آیین و رسوم از جمله برنامه های پیش بینی شده در زمینه رونق اقتصاد گردشگری است از دهیاران و اعضای شورای اسلامی روستاها خواست تا در جمع آوری و ثبت این آثار همکاری کنند.

حضرتی ها در بخش دیگری از سخنانش حفظ اصالت فرهنگی را لازمه حفاظت و بهره برداری از جاذبه های تاریخی دانست و اظهار داشت: راه اندازی تعاونی های گردشگری از جمله برنامه هایی است که زمینه رونق گردشگری را به عنوان سومین اقتصاد دنیا فراهم میکند.

مدیرکل میراث فرهنگی همچنین از برپایی چشم انداز روستایی استان در سطح ملی در دی ماه امسال خبر داد و گفت : در حوزه گردشگری نباید فقط به خام فروشی اکتفا کرد بلکه در کنار جاذبه های تاریخی باید برپایی جشنواره ها، آداب و رسوم، محصولات کشاورزی، سوغات، صنایع دستی و مردم شناسی مد نظر قرار گیرد.

سرشماری اینترنتی دو هزار خانوار روستایی

اکبر رحمتی بخشدار الموت غربی نیز در ادامه از سرشماری اینترنتی بیش از دو هزار خانوار روستایی در این بخش خبر داد.

وی افزود: با توجه به آغاز طرح سرشماری اینترنتی از سوم مهر و اطلاع رسانی گسترده در روستاها با تلاش دهیاران تا کنون بیش از دو هزار خانوار روستایی به صورت اینترنتی سرشماری شده اند.

بخشدار الموت غربی در ادامه با تاکید بر لزوم همکاری و هماهنگی ادارات و دستگاه های دولتی در اجرای حضوری طرح سرشماری نفوس و مسکن گفت : ارائه آمار و اطلاعات دقیق از سوی مردم زمینه تحقق اهداف توسعه ای کشور را از سوی دولت فراهم می آورد.

به گفته رحمتی بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۰ جمعیت بخش رودبار الموت غربی چهارهزار و ۶۰۰ خانوار با ۱۵ هزار جمعیت ثبت شده است.

بخشدار رودبار الموت غربی در ادامه خواستار معرفی ظرفیت های گردشگری این منطقه شد و گفت: استقبال گسترده مردم برای شرکت در جشنواره زغال اخته در تابستان امسال نشان داد در صورت برنامه ریزی و همکاری دستگاه های مسول در این زمینه می توان زمینه رونق اقتصاد گردشگری را در بخش الموت غربی فراهم کرد.

راه اندازی پایگاه میراث فرهنگی در منطقه، آغاز کاوش در قلعه لمبسر، راه اندازی خانه های بوم گردی، برند سازی محصولات کشاورزی و جاذبه ای تاریخی و طبیعی و لزوم پیش بینی امکانات و منابع لازم به منظور حفاظت از آثار تاریخی از دیگر موضوعاتی بود که در این جلسه مورد تاکید قرار گرفت.