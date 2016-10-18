به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی محیط زیست ایلام، غلامرضا ابدالی اظهار داشت: ۳۸ گونه پستاندار، ۱۹۵ گونه پرنده، شش گونه دوزیست و لاکپشت و ۳۰ گونه ماهی در سطح زیستگاه های استان ایلام زندگی می کنند.
وی با اشاره به اینکه چهار منطقه حفاظتشده و دو منطقه شکارممنوع تحت مدیریت محیطزیست استان داریم، تصریح کرد: در حال حاضر ۱.۷ درصد وسعت استان تحت مدیریت محیط زیست بوده و سعی و تلاش داریم با توجه به تنوع زیستی استان این آمار را به ۱۰ درصد برسانیم.
معاون فنی محیطزیست استان ادامه داد: در حال حاضر ۱۸ تالاب باارزش در استان داریم و اقدامات خوبی در زمینه شناسایی و ساماندهی تالابهای استان انجام شده است.
وی ادامه داد: همچنین اقدامات حفاظتی، مدیریتی، پاکسازی و آموزش جوامع محلی برای حفاظت بیشتر توسط محیطزیست انجام میشود.
ابدالی با تأکید بر اینکه حدود ۹۰ درصد توپوگرافی استان ایلام کوهستانی بوده و هدایت صنایع برای کاهش آلودگی و جلوگیری از تخریب محیطزیست بسیار مهم و حساس است، تصریح کرد: حفظ محیطزیست بر همگان واجب بوده و نسلهای آینده برای زندگی سالم نیازمند محیطزیست سالم هستند.
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