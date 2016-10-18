دهمین همایش ملی «نخبگان فردا» آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، آریا الستی امروز در مراسم افتتاحیه دهمین همایش ملی نخبگان فردا در سالن اجلاس سران گفت: این همایش طی امروز و فردا با حضور ۱۱۷۲ نفر از جامعه بنیاد ملی نخبگان برگزار می شود.

وی افزود: نخبگان شرکت کننده در این مراسم صبح فردا با مقام معظم رهبری دیدار خواهند کرد.

معاون فرهنگی بنیاد ملی نخبگان خاطرنشان کرد: در این همایش کارگاه های مختلفی با موضوع حل مسئله و مهندسی انگیزه، بررسی چالش ها و فرصت های حوزه کشاورزی، صنعت، آموزش عالی و نظام سلامت برگزار خواهد شد.

الستی اضافه کرد: سال گذشته در دیدار نخبگان با مقام معظم رهبری، ایشان تاکید داشتند که نخبگان باید به موضوع اقتصاد مقاومتی توجه کنند. امسال این موضوع مورد توجه قرار گرفت و طرح های زیادی به بنیاد ملی نخبگان ارائه شد و قرار است فردا ۱۶ طرح نهایی در این همایش ارائه شود.

وی عنوان کرد: در مراسم اختتامیه این همایش از برخی رتبه های برتری کنکور سراسری سال ۹۵ تقدیر خواهد شد.