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۲۷ مهر ۱۳۹۵، ۹:۳۱

با حضور ۲ معاون رئیس جمهور ؛

دهمین همایش ملی «نخبگان فردا» آغاز به کار کرد

دهمین همایش ملی «نخبگان فردا» آغاز به کار کرد

دهمین همایش ملی «نخبگان فردا» با حضور علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی و سورنا ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری در سالن اجلاس سران آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، آریا الستی امروز در مراسم افتتاحیه دهمین همایش ملی نخبگان فردا در سالن اجلاس سران گفت: این همایش طی امروز و فردا با حضور ۱۱۷۲ نفر از جامعه بنیاد ملی نخبگان برگزار می شود.

وی افزود: نخبگان شرکت کننده در این مراسم صبح فردا با مقام معظم رهبری دیدار خواهند کرد.

معاون فرهنگی بنیاد ملی نخبگان خاطرنشان کرد: در این همایش کارگاه های مختلفی با موضوع حل مسئله و مهندسی انگیزه، بررسی چالش ها و فرصت های حوزه کشاورزی، صنعت، آموزش عالی و نظام سلامت برگزار خواهد شد.

الستی اضافه کرد: سال گذشته در دیدار نخبگان با مقام معظم رهبری، ایشان تاکید داشتند که نخبگان باید به موضوع اقتصاد مقاومتی توجه کنند. امسال این موضوع مورد توجه قرار گرفت و طرح های زیادی به بنیاد ملی نخبگان ارائه شد و قرار است فردا ۱۶ طرح نهایی در این همایش ارائه شود.

وی عنوان کرد: در مراسم اختتامیه این همایش از برخی رتبه های برتری کنکور سراسری سال ۹۵ تقدیر خواهد شد.

کد مطلب 3798672

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