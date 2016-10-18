به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مهدی عربپور دوشنبه شب در اجلاس همگرایی اصولگرایان استان کرمان که با حضور دبیرکل حزب موتلفه اسلامی برگزار شد، اظهار داشت: گاهی برخی عملکردهای جزیرهای در بین اصولگرایان دیده میشود که این به نفع جریان اصولگرایی نیست زیرا وقتی به یک اصل میرسیم نباید به شکلی خلاف آن اصل عمل کنیم.
وی عنوان کرد: در شورای اصولگرایی کسی به دنبال منافع شخصی نیست و اگر فعالیتی در این شورا انجام میشود برای بهبود یافتن شرایط و روند کار است.
عربپور ادامه داد: تکروی اصلیترین عامل اختلاف میان اعضا است و همین تک رویها گاهی شکستهایی را رقم میزند که تا سالها تخلکامی آن باقی می ماند.
رئیس شورای اصولگرایی استان کرمان بیان کرد: سیاست شورای اصولگرایان در انتخابات پیش رو، سکوت تا رسیدن نتیجه قطعی از سوی تشکیلات است زیرا معرفی فردی زودتر از اعلام تشکیلات، اختلاف ایجاد کند و موافقتها و مخالفتهایی به دنبال خواهد داشت که در نهایت به نفع جریان اصولگرایی نیست.
وی بر لزوم ایجاد وحدت و حفظ و تقویت آن تاکید کرد و افزود: عملکرد فردی علاوه بر ایجاد اختلاف، رسیدن به نتیجه مطلوب را نا ممکن میکند.
عربپور تاکید کرد: وقتی ما ملتزم به ولایت فقیه هستیم و از ایشان اطاعت میکنیم باید بر تحقق وحدت که سفارش اکید ایشان است نیز تلاش کنیم و به عنوان یک واجب به آن بنگریم.
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